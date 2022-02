Savills IM stawia na magazyny i sektor living, ale nie wyklucza handlu

Wartość portfela zarządzanego przez nas w Polsce przekroczyła 1.7 mld euro wg stanu na styczeń 2022 r. W nowym roku będziemy poszukiwać atrakcyjnych nieruchomości w naszych fundamentalnych sektorach - magazynowym i living, co nie wyklucza taktycznych zakupów w innych segmentach, takich jak convenience retail - tłumaczy Piotr Trzciński, Head of Investment Poland w Savills Investment Management.

W 2021 r. spółka Savills IM zrealizowała 90 transakcji w 13 krajach, odnotowując wzrost o 21 proc. w porównaniu z rokiem poprzedzającym.

Rok 2021 był również kolejnym doskonałym rokiem dla sektora magazynowego. W tym okresie zawarto transakcje o wartości ponad 1,5 mld euro.

Sektory: biurowy i handlowy również odnotowały wysoką aktywność. W ciągu roku w każdym z nich zawarto transakcje o wartości ponad 580 mln euro.

Savills Investment Management, międzynarodowy menedżer inwestycyjny rynku nieruchomości, w 2021 r. zrealizował transakcje o wartości powyżej 3,4 mld euro na całym świecie, w tym ok. 2,6 mld euro w Europie oraz ok. 670 mln euro w Azji. W skali globalnej transakcje obejmowały około 2,1 mld euro akwizycji i około 1,2 mld euro sprzedaży, co odpowiada inwestycji netto w wysokości 900 mln euro. Spółka zarządza obecnie aktywami o wartości ok. 24,8 mld euro.

Najważniejsze transakcje Savills IM

Do najważniejszych transakcji w Europie w 2021 r. należało nabycie centrum logistycznego A2 Warsaw Park w Adamowie w Polsce w imieniu funduszu Savills IM European Logistics Fund 3, a także nabycie centrum lokalnego Bos en Lommerplein w Amsterdamie dla funduszu European Food Retail. Savills IM sfinalizował również sprzedaż wielu aktywów, które przekroczyły zakładane stopy zwrotu, z korzyścią dla zysków inwestorów.

- Jestem zadowolony z naszych wyników w Polsce, gdzie przeprowadziliśmy transakcje na ponad 280 milionów euro, głównie w sektorze magazynowym. W imieniu naszych klientów nabyliśmy takie obiekty jak: BTS Castorama, A2 Warsaw Park, czy 7R Beskid Park II. Dzięki tym zakupom oraz umiejętnemu zarządzaniu aktywami, wartość portfela zarządzanego przez nas w Polsce przekroczyła 1.7 mld euro wg stanu na styczeń 2022 r. W nowym roku będziemy poszukiwać atrakcyjnych nieruchomości w naszych fundamentalnych sektorach - magazynowym i living, co nie wyklucza taktycznych zakupów w innych sektorach takich jak convenience retail - tłumaczy Piotr Trzciński, Head of Investment Poland w Savills Investment Management.