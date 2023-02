W 2022 r., w ramach platformy biurowej, Savills IM zawarł transakcje o wartości ponad 930 mln euro. W sektorze magazynowym i handlowym było to odpowiednio: 900 mln euro i 770 mln euro.

Savills Investment Management, międzynarodowy menadżer inwestycyjny rynku nieruchomości, w 2022 r. globalnie zrealizował transakcje w formule private equity o wartości ok. 3,6 mld euro, w tym ok. 3,1 mld euro w Europie oraz ok. 540 mln euro w Azji. W ubiegłym roku firma zrealizowała 112 transakcji w aż 14 krajach. Wartość akwizycji wyniosła ok. 2,1 mld euro, a sprzedaży – 1,5 mld euro, co przekłada się na kwotę inwestycji netto w wysokości około 600 mln euro.

Rok 2022 był kolejnym doskonałym rokiem dla platformy nieruchomości biurowych Savills IM – w tym okresie zawarto transakcje o wartości ponad 930 mln euro. W sektorach magazynowym i handlowym grupa również odnotowała wysoką aktywność, zawierając transakcje o wartości odpowiednio 900 mln euro i 770 mln euro.

Udana realizacja strategii panazjatyckiej

Do najważniejszych transakcji na rynku europejskim należy zaliczyć m.in. akwizycję nowo powstałego centrum logistycznego w Niemczech, dokonaną w ramach strategii Savills IM European Logistics, jak również zakup nowo powstałego obiektu typu mixed-use w Berlinie w imieniu jednego z dużych niemieckich ubezpieczycieli. Firma Savills IM sfinalizowała również sprzedaż nieruchomości, które przekroczyły zakładane stopy zwrotu, co pozwoliło inwestorom zrealizować zyski.

W regionie Azji i Pacyfiku, firma Savills IM sfinalizowała proces nabycia kilku nieruchomości, tym samym realizując założenia swojej flagowej strategii panazjatyckiej. Dokonano m.in. nabycia portfela 13 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 576 lokali na wynajem w aglomeracji Tokio oraz w centrum Fukuoki. Ponadto spółka nabyła 75 proc. udziałów w centrum handlowym Forest Lakes w australijskim Perth za cenę ok. 54 mln euro.

Zwiększona awersja do ryzyka

DRC Savills IM, należąca do Savills IM platforma inwestycji dłużnych na rynku nieruchomości komercyjnych, zrealizowała osiem nowych inwestycji w czterech krajach na łączną kwotę ok. 289 mln euro oraz w ramach wszystkich swoich trzech strategii kredytowych: Core Plus Senior, Whole Loans oraz High Yield Debt.

- W 2022 r. otoczenie makroekonomiczne zdominowały globalne zmiany gospodarcze i zmieniająca się sytuacja geopolityczna. Wśród inwestorów obserwowaliśmy zwiększoną awersję do ryzyka, co przełożyło się na presję na utrzymanie wartości kapitałowych i na bezpieczeństwo przychodów z najmu. W tym kontekście jestem podbudowany faktem, że nasza sieć ekspertów w 17 krajach potrafiła zaoferować i zrealizować wysokiej jakości inwestycje dla naszych klientów - tłumaczy Alex Jeffrey, Global Chief Executive Savills IM.

Pomimo, że był to rok pełen wyzwań, sektory mieszkaniowy i dłużny są jasnym punktem na mapie inwestycyjnej. Ponadto wzrastające znaczenie charakterystyki ESG w branży nieruchomości stanowi szansę dla tych inwestorów, którzy dążą do utrzymania wysokiej jakości portfeli.

- Nasza sytuacja jest stabilna i wierzę, że pozwoli nam bezpiecznie przeczekać niesprzyjającą koniunkturę na rynkach globalnych, dzięki czemu w 2023 r. i w kolejnych latach będziemy w stanie utrzymać dobre wyniki finansowe - tłumaczy Alex Jeffrey, Global Chief Executive Savills IM.

Luka dla pożyczkodawców alternatywnych

DRC Savills IM jest jednym z niewielu pożyczkodawców na rynku posiadających wieloletnie doświadczenie w finansowaniu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na kontynencie europejskim. Sytuacja makroekonomiczna sprawiła, że banki w 2022 r. działały z jeszcze większą ostrożnością. Pociągnęło to za sobą ograniczenie podaży kredytów, a to z kolei otworzyło lukę dla pożyczkodawców alternatywnych, mogących zająć miejsce tradycyjnych kredytodawców.

- Jesteśmy gotowi zainwestować kapitał, aby sprostać dużej liczbie transakcji przewidywanych w bieżącym roku - zapewnia Dale Lattanzio, Managing Partner DRC Savills IM.

Okazje związane z korektą cen

Pomimo niepewnej sytuacji ubiegły rok upłynął pod znakiem aktywnej sprzedaży szeregu nieruchomości.

– Udało się nam sfinalizować 49 transakcji. Podobnie jak w 2021 r., w ubiegłym roku realizowaliśmy zyski i wstrzymywaliśmy część inwestycji z uwagi na postępującą korektę cen. Wartość naszego dostępnego kapitału w chwili obecnej wynosi ponad 1,2 mld euro - przyznaje Kiran Patel, Global CIO and Deputy Global CEO Savills IM.

Mimo utrzymujących się trudności, takich jak presja inflacyjna czy wysokie stopy procentowe, co ma wpływ na rynki nieruchomości we wszystkich regionach, firma jest spokojna, bo dostrzega na rynku nieruchomości komercyjnych okazje związane z korektą cen.

Wybrane inwestycje dłużne w nieruchomości wciąż będą oferować atrakcyjne zwroty skorygowane o ryzyko. Zatem rok 2023, a zwłaszcza jego druga połowa, może stanowić doskonały punkt wejścia w kolejny cykl koniunkturalny - tłumaczy Kiran Patel, Global CIO and Deputy Global CEO Savills IM.

- Spodziewamy się, że sektor magazynowy wykaże się odpornością z uwagi na utrzymujący się wysoki popyt na grunty, w szczególności w pobliżu centrów miast. Realizacja naszej strategii w sektorze prywatnych akademików i mieszkań w segmencie popularnym (affordable living) może być utrudniona w związku z ograniczoną podażą. Z kolei, wybrane inwestycje dłużne w nieruchomości wciąż będą oferować atrakcyjne zwroty skorygowane o ryzyko. Zatem rok 2023, a zwłaszcza jego druga połowa, może stanowić doskonały punkt wejścia w kolejny cykl koniunkturalny - tłumaczy Kiran Patel, Global CIO and Deputy Global CEO Savills IM.

