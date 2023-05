Savino Del Bene rozwija się dynamicznie w Polsce. Spółka, która jest częścią włoskiego giganta rynku logistycznego, zainwestowała na Pomorzu w nowoczesny magazyn o powierzchni ponad 13 tys. mkw. oraz w siedzibę główną na terenie Portu Gdynia.

Firma Savino Del Bene Poland jest częścią włoskiego giganta oferującego usługi spedycyjne i logistyczne na całym świecie.

W Polsce firma intensywnie inwestuje na Pomorzu, gdzie uruchomiła nowoczesny magazyn o powierzchni ponad 13 tys. mkw. w gdańskim parku logistycznym Panattoni Park Tricity East VI oraz siedzibę główną na terenie Portu Gdynia.

W poszukiwaniach strategicznych nieruchomości Savino Del Bene Poland wspierała firma doradcza Newmark Polska.

- Savino Del Bene działa od ponad 120 lat. To zobowiązuje nas do oferowania usług logistycznych najwyższej jakości. W Polsce mamy już sześć oddziałów, a nasze roczne obroty przekraczają 450 mln złotych. Dynamiczny rozwój zawdzięczamy proaktywnemu podejściu do klientów, partnerskiej współpracy z podwykonawcami, a także efektywnej kulturze organizacyjnej – mówi Adrian Bellgrau, dyrektor generalny, Savino Del Bene Poland.

Na zdjęciu od lewej: Miłosz Borkowski, Associate Director, Newmark Polska Marta Dwulit, Warehouse Logistics Director, Savino Del Bene Poland Adrian Bellgrau, Dyrektor Generalny, Savino Del Bene Poland

- Otwarcie pierwszego w Polsce magazynu wysokiego składowania pozwoliło poszerzyć naszą ofertę. Oprócz spedycji morskiej, lotniczej, drogowej i kolejowej, świadczymy usługi magazynowania, logistyki kontraktowej oraz szeroko pojętego VAS-u. Rozwinęliśmy również regularny serwis drobnicowy z krajów Dalekiego Wschodu do Polski. Posiadamy własną agencję celną, magazyn czasowego składowania oraz pozwolenie na składowanie produktów z certyfikatem Eco. Już wkrótce wdrożymy system HACCP – dodaje Marta Dwulit, Warehouse Logistics Director, Savino Del Bene Poland.

- Do realizacji swoich usług Savino Del Bene potrzebuje obiektów logistycznych w odpowiednich lokalizacjach i o wysokim standardzie technicznym. Dlatego wybór padł na gdański magazyn położony blisko Terminalu Głębokowodnego Baltic Hub i południowej obwodnicy Trójmiasta. Mieliśmy przyjemność doradzać firmie Savino Del Bene przy poszukiwaniu magazynu i biura, które spełniły jej oczekiwania – mówi Miłosz Borkowski, Associate Director, Newmark Polska.

