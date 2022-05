Savpol dołącza do grona najemców MLP Pruszków I

Firma Savpol będzie wynajmowała w MLP Pruszków I około 3 tys. mkw. powierzchni. Na cele magazynowe przeznaczonych będzie ok. 2600 mkw., a kolejne 400 mkw. stanowić będzie budynek biurowo-socjalny.

będzie wynajmowała w MLP Pruszków I około 3 tys. mkw. powierzchni. Na cele magazynowe przeznaczonych będzie ok. 2600 mkw., a kolejne 400 mkw. stanowić będzie budynek biurowo-socjalny. Przekazanie obiektu dostosowanego do potrzeb najemcy zaplanowane jest już w II kwartale 2022 r.

Savpol posiada blisko 30-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz europejskim w dostawie surowców, produktów i wyposażenia. Świadczy usługi dla branży piekarniczej, cukierniczej, lodziarni oraz sektora horeca.

- Centrum logistyczne MLP Pruszków I robi wrażenie. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród obecnych, jak i potencjalnych najemców. Niewątpliwym atutem parku jest jego lokalizacja, która sprawia, że jeżeli tylko pojawia się wolny moduł prawie natychmiast zostaje wynajęty - mówi Agnieszka Góźdź, dyrektor sprzedaży w MLP Group S.A.

Troska o środowisko naturalne

- Sukcesywnie wprowadzamy tu innowacyjne eko-rozwiązania m.in. instalację fotowoltaiczną, punkt ładowania samochodów elektrycznych, stację wynajmu rowerów miejskich oraz domki dla owadów. Dbamy nie tylko o komfort pracy użytkowników naszych obiektów, ale także o środowisko naturalne - dodaje.

- Jesteśmy w trakcie certyfikacji Breeam „In Use” dla wszystkich obiektów magazynowych w parku MLP Pruszków I. Wstępna ocena wykazuje, że nasze budynki uzyskają poziom Good i Very Good, co potwierdza, że nasze obiekty spełniają oczekiwania najemców w zakresie komfortu i ekologii. Certyfikaty otrzymamy pod koniec lipca 2022 – uzupełnia Agnieszka Góźdź.

MLP Group jest na etapie pozyskiwania pozwoleń administracyjnych na budowę instalacji PV o mocy ok. 950 MW, która zostanie wybudowana na dachu jednego z obiektów parku MLP Pruszków I. Dzięki temu zapotrzebowanie na energię z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej zostanie zredukowane o ok. 13 proc., a emisja CO2 zmniejszy się o ok. 663 t/rok. Obecnie w MLP Pruszków I funkcjonuje już instalacja o mocy 50 kWp, która zasila najemców.

W ciągu najbliższych dni przed wejściem do biura MLP Group S.A. powstanie chodnik fotowoltaiczny, który zapewni energię do oświetlenia logotypów MLP. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.

Wysoki standard dla najemców

- Savpol, dzięki inwestycji w MLP Pruszków, będzie posiadało nowoczesne powierzchnie magazynów suchych, mroźniczych oraz chłodzonych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zapewnimy najwyższy standard pracy, a zastosowane rozwiązania technologiczne odzysku energii z glikolu pozwolą nam zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wszystkie surowce - od momentu wejścia do naszego magazynu do momentu przekazania ich naszym Klientom - będą przebywały w temperaturze kontrolowanej. W MLP Pruszków przygotowujemy nowoczesne powierzchnie biurowe, sale konferencyjne i szkoleniowe z myślą o naszych klientach, dostawcach oraz pracownikach - mówi Bartosz Cisek, v-ce prezes zarządu Savpol.

- W MLP Pruszków przygotowujemy nowoczesne powierzchnie biurowe, sale konferencyjne i szkoleniowe z myślą o naszych Klientach, Dostawcach oraz Pracownikach - dodaje Bartosz Cisek.

- Szukaliśmy nowoczesnej powierzchni magazynowej, położonej stosunkowo blisko dotychczasowego magazynu klienta, któremu zależało na przeprowadzce jeszcze przed sezonem. Lokalizacja obiektu MLP Pruszków I okazała się strzałem w dziesiątkę. Ponadto doskonała współpraca z deweloperem pozwoliła na szybkie zamknięcie procesu negocjacji. Wierzymy, że decyzja o wynajęciu powierzchni logistycznej w MLP Pruszków I przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju firmy - komentuje Paweł Rąbkowski, dyrektor w dziale industrial, Maxon Nieruchomości.

Atrakcyjna lokalizacja

MLP Pruszków I należy do centrów logistycznych znajdujących się w portfolio MLP Group. Lokalizacja 19 kilometrów od Warszawy oraz połączenie drogami ekspresowymi i autostradami z innymi regionami Polski powoduje, że jest to atrakcyjne miejsce dla podmiotów z każdej branży.

MLP Pruszków I łącznie oferuje prawie 170 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej, z której korzysta blisko 40 najemców. W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania park ten stał się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną.

Kompleks znajduje się na ogrodzonym i chronionym przez 24 h na dobę terenie. Na terenie centrum uruchomiono punkty ładowania samochodów elektrycznych i hybryd, w których wykorzystywana energia jest w 100 proc. fotowoltaiczna. Dostępna jest także stacja wypożyczania rowerów miejskich.