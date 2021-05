SBU bez tajemnic

Parki logistyczne, których powierzchnie można elastycznie dopasować również do mniejszych potrzeb klientów są coraz częściej rozważane przez deweloperów, szczególnie na rynku warszawskim. O liczących pomiędzy 500 a 1,5 tys. mkw. inwestycjach typu SBU, czyli Small Business Units - mówi Tomasz Bulej, Junior Negotiator w Cushman & Wakefield.

Rok 2020, pomimo swojej przewrotności, zakończył się na rynku magazynowym rekordowym popytem równym blisko 5 mln mkw. Jak na tle całej Polski wypadł rynek stolicy? Okolice Warszawy to ponad 900 tys. mkw., natomiast tereny stricte miejskie - 150 tys. mkw., czyli łącznie ponad 20% popytu. Jak widać, jest to wiodący rynek na tle kraju, a zainteresowanie nim stale rośnie. Jest to również region, na którym niezwykle popularne są inwestycje typu SBU, czyli moduły w pobliżu centrum miasta dostępne są już od 500-600 mkw.

SBU – dla kogo?

SBU charakteryzują się bardzo dobrze wyeksponowaną lokalizacją, głównie w przemysłowych dzielnicach miasta. Ponadto cechuje je zapewniony transport publiczny oraz łatwy dostęp do ważnych arterii komunikacyjnych. Krótki czas na dotarcie do klienta docelowego, wynikający z niewielkiej odległości od centrum miasta, jest jednym z kluczowych aspektów konkurencyjności firm, zwłaszcza w czasach, gdzie znaczna część sprzedaży przeniosła się do Internetu.

Obiekt typu SBU sprawdzi się znakomicie do obsługi ciągle rosnącego trendu logistyki „ostatniej mili”, klientów z branży e-commerce, lekkiej produkcji lub konfekcjonowaniu. Ze względu na prestiżową lokalizację, reprezentacyjne otoczenie, oraz wyższy standard wykończenia niż w zwyczajowych parkach doskonale posłuży również jako powierzchnia wystawiennicza. Reasumując, grono potencjalnych najemców jest bardzo szerokie, a dzięki stosunkowo niewielkiej powierzchni, również całkowity koszt najmu powinien pozwolić większej liczbie przedsiębiorców rozważyć tę inwestycję.

Koszty magazynu typu Small Business Units

Czynsz efektywny dla obiektów SBU w Warszawie oscyluje w granicach między 4,00 EUR a 5,00 EUR. W okolicach podmiejskich będzie odpowiednio niższy, kształtując się na poziomie od 3,00 EUR do 4,00 EUR. Zasada związana z kosztami jest prosta: im bliżej centrum miasta, tym minimalne moduły są mniejsze, a ich cena wyższa.

Lokalizacje SBU w Warszawie

W Warszawie deweloperzy realizują kolejne projekty tego typu na Okęciu, w rejonie Żerania, Targówka Przemysłowego, ale także Janek. Obecnie kończy się komercjalizacja ostatnich dostępnych powierzchni, natomiast nowe inwestycje są już w trakcie budowy lub planowania – zarówno po lewobrzeżnej, jak i prawobrzeżnej części miasta.