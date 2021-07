SBU - małe magazyny o wielkim potencjale

Podaż magazynów SBU w Polsce wynosi ok. 1,7 mln mkw., co stanowi 8 proc. całkowitych zasobów nowoczesnej powierzchni magazynowej w kraju (21,4 mln mkw.).

Ponad połowa powierzchni SBU (51 proc.) znajduje się w Warszawie, 24 proc. w Polsce centralnej, a tylko 25 proc. na pozostałym obszarze Polski.

Obecnie magazyny usytuowane blisko klienta docelowego stają się coraz bardziej pożądaną klasą aktywów i wszystko wskazuje na to, że trend ten się utrzyma.

Obiekty typu SBU składają się z małych modułów biznesowych, dających dużą elastyczność. Na polskim rynku magazynowym tego typu projekty pojawiły się w drugiej połowie lat 90. – najpierw w Warszawie, a po 2004 roku także w innych lokalizacjach.

SBU bez tajemnic



– Przez długi czas magazyn typu SBU definiowano przez pryzmat powierzchni jako moduł o wielkości 500-600 mkw., znajdujący się w dedykowanym tej formule budynku lub w ramach większych kompleksów magazynowych. Obecnie SBU określa głównie zestaw cech oraz możliwych funkcji, jakie może pełnić – tłumaczy Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku Colliers.

SBU to powierzchnia zlokalizowana na obrzeżach lub w pobliżu miast, a także centrów biznesowych. Oferuje dogodny dostęp do komunikacji miejskiej i głównych arterii drogowych, co ułatwia dojazd pracownikom a najemcom daje możliwość zapewnienia szybkich dostaw.

- Obiekty SBU, w odróżnieniu od standardowych magazynów typu big box, mogą składać się nie tylko z powierzchni magazynowych i biurowych, ale również z lokali o charakterze wystawienniczym czy handlowym – wyjaśnia Maciej Chmielewski, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers.

Najwięcej SBU w Warszawie