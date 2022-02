Segro Business Park Warsaw z kompletem najemców

Przestrzeń będzie wykorzystywana do przechowywania komponentów do produkcji m.in. lodów, gofrów oraz sosów.

Segro Business Park Warsaw Okęcie ma powierzchnię 18,6 tys. mkw.

Warszawski park biznesowy obecnie jest w pełni wynajęty.

Sweet Gallery to spółka i jest właścicielem kilku franczyzowych sieci gastronomicznych. Działa również za granicą: w Rumunii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i na Słowacji. Nowa lokalizacja magazynowa w Warszawie pozwoli Sweet Gallery na dalszy rozwój punktów sprzedaży i wesprze plan dywersyfikacji oferty gastronomicznej.

- Mimo pandemii nie zwalniamy tempa i w 2021 roku otworzyliśmy w Polsce ponad 150 punktów, a plany ekspansji na ten rok są bardzo ambitne. Aby móc się dalej rozwijać, poszukiwaliśmy zaufanego partnera, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować poszerzanie grona franczyzobiorców w całym kraju. Segro Business Park Warsaw Okęcie wybraliśmy ze względu na niezwykle dogodną lokalizację, pozwalającą nam efektywnie zarządzać logistyką. Cieszymy się z nowych możliwości, jakie przyniesie nam ta współpraca i liczymy na długotrwałe relacje w zakresie wsparcia marek Sweet Gallery i naszych franczyzobiorców – mówi Katarzyna Krzemińska – Malon, Marketing & PR Manager, Sweet Gallery.

- Segro Business Park Warsaw, Okęcie budzi wielkie zainteresowanie klientów i jest obecnie w pełni wynajęty. Nie dziwi nas to, bo znajduje się w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w Polsce, jedynie 20 minut od centrum Warszawy i w małej odległości od lotniska – dodaje Waldemar Witczak, dyrektor Regionalny Segro.

Segro Business Park Warsaw Okęcie to park biznesowy o powierzchni 18,6 tys. mkw. z magazynami klasy A. Jedną z największych zalet parku jest wyjątkowe położenie: jedynie 9 km dzieli go od centrum Warszawy i tylko 6 km od Lotniska Chopina. Dodatkowo ma dogodne połączenie z autostradą A2 (Berlin–Moskwa), z kolei dostęp do dróg S7 i S8 zapewnia sprawny dojazd do różnych regionów Polski. Taka lokalizacja umożliwia również efektywną dystrybucję wybranych towarów na terenie stolicy, idealną na potrzeby logistyki ostatniej mili.