Segro czepie energię z wiatru i słońca

Firma Segro nawiązała w Polsce współpracę z dostawcą energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. To krok w kierunku osiągnięcia neutralności emisyjnej w ciąfu najbliższych 10 lat.

W strategię firmy od wielu lat wpisane są działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Jednym z nadrzędnych celów dla całej Grupy Segro jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2030 roku. Całkowita energia kupowana przez Segro Polsce posiada obecnie tzw. gwarancję pochodzenia, czyli „zielony” certyfikat i pochodzi w 100 proc. z wiatru i słońca.

– Przejście na zieloną energię to jeden z wielu kroków, które podejmujemy równolegle, aby jako Grupa osiągnąć neutralność emisyjną do 2030 roku. Zamierzamy redukować do minimum zużycie węgla w naszych nowych inwestycjach oraz zmniejszać intensywność emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenie pozyskiwania energii słonecznej – mówi Waldemar Witczak, dyrektor regionalny Segro.

