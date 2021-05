Segro Logistics Park Poznań buduje dla HSF e-commerce

Nowy budynek będzie miał wielkość blisko 50 400 mkw., w tym powierzchnię magazynową i biurowo-socjalną.

Magazyn zostanie ukończony pod koniec 2021 roku i w pełni wykorzysta 11 ha gruntów przeznaczonych na ten park.

HSF e-commerce to dynamicznie rozwijająca się firma z ponad 10-letnim doświadczeniem. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w obsłudze logistycznej mebli i przedmiotów o nietypowych wymiarach. W zakresie dystrybucji, HSF e-commerce współpracuje z wiodącymi firmami przewozowymi, wysyłając towary do krajów Europy Zachodniej. W SEGRO Logistics Park Poznań, Gołuski firma będzie świadczyć usługi magazynowania mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, a także obsługę kanału e-commerce.

Nowy budynek, realizowany przez SEGRO dla HSF e-commerce, będzie liczył 49 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej oraz 1 400 mkw. powierzchni socjalno-biurowych.

Magazyn zostanie wyposażony w 76 doków oraz 4 bramy typu "0". Na życzenie klienta obiekt będzie posiadał podwyższoną odporność ogniową oraz dedykowaną instalację tryskaczową.

Dodatkowo zaplanowano osobny budynek dla zarządcy obiektu. Deweloper zapewni 30 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych oraz 80 miejsc dla samochodów osobowych. Planowane jest także wyposażenie parku w system kontroli dostępu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo i płynność ruchu dla pracowników i stałych dostawców.

Ekologiczny magazyn

Ekologia to priorytet tego projektu, dlatego zaplanowano implementację pakietu rozwiązań ograniczających zużycie energii, takich jak oświetlenie LED, wydajny system grzewczy oraz innowacyjny system wentylacji. Konstrukcja dachu będzie przystosowana do montażu paneli fotowoltaicznych, a budynek zostanie poddany certyfikacji BREEAM – jednej z najczęściej stosowanych w Europie metod oceny ekologiczności budynków – z planowaną oceną VERY GOOD. Ponadto, w trosce o komfort pracowników, fasada budynku będzie częściowo przeszklona.

