Segro, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych, podpisał umowę typu pre-let z IBP Instalfittings, spółką będąca częścią IBP Group, na wynajem powierzchni produkcyjnej i magazynowej.

W transakcji pośredniczyła firma QUERCO PROPERTY.

SEGRO Logistics Park Poznań w Komornikach to centrum logistyczne strategicznie położone w pobliżu autostrady A2 (wschód-zachód). Dodatkowym atutem jest bliskość węzła Poznań – Zachód łączącego drogi ekspresowe S5 i S11. Całkowita powierzchnia parku wynosi 244 100 mkw., co czyni go największą inwestycją SEGRO w regionie. Park jest niezwykle przyjazny środowisku i nowoczesny dzięki zastosowanym rozwiązaniom PropTech.

Spółka IBP Instalfittings projektuje, produkuje i dostarcza armaturę, zawory oraz akcesoria dla branży wodno-kanalizacyjnej i HVACR. Produkty przeznaczone są do zastosowań domowych, komercyjnych i przemysłowych. Innowacyjne podejście marki do projektowania i produkcji sprawiło, że jest światowym liderem w dziedzinie łączników używanych do rur z miedzi, stali węglowej, plastiku i stali nierdzewnej.

W budynku SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki, liczącym 8 759 mkw. instalowane są 3 w pełni zautomatyzowane linie do produkcji ze stali nierdzewnej

- Wynajem magazynu w SEGRO Logistics Park Poznań w Komornikach pozwoli nam na dalszy rozwój firmy przy wykorzystaniu instalowanych zautomatyzowanych linii do produkcji. Komfortowa lokalizacja oraz autostrada w niedalekim sąsiedztwie zapewni szybką dostawę naszych produktów do klienta - mówi Sławomir Woliński, Group Technical Director IBP Instalfittings.

Cieszymy się, że spółka IBP Instalfittings zdecydowała się wybrać SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki. Nawiązanie współpracy na bazie umowy pre-let świadczy o zaufaniu klienta, a także podkreśla atrakcyjność lokalizacji ze względu na położenie w okolicy autostrady A2 oraz bliskiej odległości do centrum Poznania. Gwarantuje to doskonałe połączenie z innymi regionami Polski oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników - mówi Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny SEGRO.

- Obiekt wynajęty przez firmę IBP Instalfittings odznacza się najwyższymi standardami technicznymi. Zastosowane w tym projekcie rozwiązania wpływają m.in. na redukcję emisji dwutlenku węgla, co wpisuje się w nasz autorski program Odpowiedzialne SEGRO i priorytet związany właśnie z redukcją CO2 zarówno wbudowanego, jak i operacyjnego. Warto podkreślić też, że obiekt posiada certyfikat BREEAM Excellent- mówi Bartosz Michalski, Director, Technical Development, SEGRO Central Europe .

- Niewątpliwie głównym faktorem wpływającym na decyzję firmy IBP na najem w Komornikach jest doskonała lokalizacja i zrozumienie potrzeb najemcy. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać kolejną firmę w najmie powierzchni produkcyjnej na rynku ogólnopolskim, co potwierdza jednocześnie nasze pełne zaangażowanie w projekt - mówi Bartosz Michalski, Director, Technical Development, SEGRO Central Europe.

