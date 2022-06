Segro Logistics Park Stryków ma nowego najemcę

Wynajęta powierzchnia znajduje się w sąsiedztwie nowo powstającego zakładu produkcyjnego firmy Janmar, drugiego po uruchomionym w 2017 roku Parku Opakowań w Trzcinicy.

Dzięki dogodnej, sąsiedzkiej lokalizacji z SEGRO Logistics Park Stryków, JANMAR Centrum zwiększy możliwości strategicznej współpracy z dotychczasowymi i nowo pozyskanymi klientami. W transakcji pośredniczyła firma doradcza Renthis Estate.

Firma JANMAR Centrum działa od 2000 roku i oferuje nowoczesne produkty z tektury falistej, wytwarzane z zastosowaniem nowatorskich technologii i adresowane do wielu branż, m.in. spożywczej, motoryzacyjnej, meblowej, chemicznej oraz elektrotechnicznej. Jej opakowania dostosowane są do potrzeb e-commerce, przewozu wielkogabarytowego, a także realizacji niestandardowych zleceń. Firma zatrudnia obecnie około 260 osób i przetwarza ponad 170 mln m2 tektury falistej rocznie. Nowa powierzchnia w strykowskim parku SEGRO to część szerszego planu zwiększania przetwarzanego wolumenu tektury falistej, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe.

- Aby spełniać oczekiwania naszych klientów oraz wzmacniać pozycję rynkowego lidera i wiarygodnego partnera, rozszerzamy działalność o kolejne centrum produkcyjne oraz magazynowe. W porozumieniu z naszym stałym kontrahentem Progroup wybraliśmy lokalizację w Polsce centralnej, w Strykowie i tam powstaje nasz drugi zakład produkcyjny. Obsłuży on nie tylko naszych klientów z innych części kraju i Europy, ale również usprawni tranzyt oraz skróci długość łańcuchów logistycznych, co pozwoli na znaczne oszczędności. W Strykowie będziemy realizować zarówno nowe projekty, jak i rozwijać już istniejące - tłumaczy Marcin Gatner, prezes zarządu JANMAR Centrum.

- Nowa umowa z klientem to dowód zaufania do SEGRO ze strony lidera branży opakowań, firmy JANMAR Centrum. Lokalizacja w parku logistycznym wyposażonym w wiodące technologie jest wspaniałą okazją do uzyskania najlepszych efektów dla JANMAR Centrum. Wierzymy, że dzięki temu zyski będą rosły, a optymalne wykorzystanie przestrzeni przysłuży się szybkim zwrotom z inwestycji - mówi Waldemar Witczak, dyrektor regionalny SEGRO.

SEGRO Logistics Park Stryków to wyjątkowa przestrzeń logistyczna, dedykowana dla nowoczesnych biznesów, takich jak międzynarodowe sieci produkcyjne, operatorzy logistyczni, czy dystrybutorzy FMCG. Park wyróżnia się na rynku doskonałą, strategiczną lokalizacją: położony jest w samym centrum Polski, w bezpośredniej okolicy skrzyżowania autostrad A1 i A2. Klienci mają możliwość dalszego rozwoju na terenie parku, dzięki możliwościom deweloperskim. Wszystkie nowopowstające obiekty w SEGRO Logistics Park Stryków są certyfikowane BREEAM i objęte opieką dedykowanych Property Managerów.