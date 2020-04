Segro oddaje swój magazyn WOŚP

Fundacja WOŚP, realizując cel powołanego przez siebie Funduszu Interwencyjnego na rzecz walki z koronawirusem, przechowuje w magazynie SEGRO w Ożarowie sprzęt ochrony osobistej oraz elementy wyposażenia medycznego, w tym m.in. maseczki chirurgiczne czy przyłbice ochronne, przeznaczone dla placówek ochrony zdrowia w całej Polsce. Fundacja, korzystając z udostępnionej powierzchni magazynowej, na bieżąco realizuje dystrybucję wyposażenia do jednostek w całym kraju. SEGRO wynajęło WOŚP powierzchnię magazynową bezkosztowo.

- W sumie do szpitali, Domów Pomocy Społecznej i innych placówek ochrony zdrowia w Polsce trafi aż 2,6 mln trójwarstwowych maseczek chirurgicznych. A to tylko jeden z produktów, które zamówiliśmy by wesprzeć walkę z koronawirusem. Są też przyłbice ochronne, zestawy ochrony biologicznej i inne elementy, które cały czas zamawiamy. Aby sprawnie dotrzeć z naszymi darami do odbiorców w całej Polsce, niezbędna jest duża i nowoczesna przestrzeń magazynowa. Bez tego trudno sobie wyobrazić logistykę naszych działań w walce z koronawirusem. Udostępniony nam bardzo nowoczesny, bardzo funkcjonalny magazyn jest więc nie do przecenienia, za co bardzo dziękujemy – mówi Jurek Owsiak, prezes zarządu WOŚP.