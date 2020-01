Segro stawia na inteligentne dachy

Czujniki przekazują dane do Sense Inteligentne Dachy, platformy do zdalnego monitoringu powierzchni dachów. Rozwiązanie pozwala na kontrolę obciążenia dachu, spowodowanego między innymi zalegającym śniegiem czy wodą oraz na monitoring ewentualnych przecieków. System nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale również generuje oszczędności związane z zarządzaniem budynkiem, precyzyjnie wskazując, kiedy odśnieżanie jest konieczne.

– Do decyzji o wyborze platformy Inteligentne Dachy przekonała nas jej funkcjonalność. Cenimy Sense Monitoring za elastyczność w podejściu do klienta oraz sprawność wdrożenia – tłumaczy Cezary Pawłowski, Property Manager Segro.

System opiera się na czujnikach, które stale mierzą pionowe ugięcie dachu. Dane są następnie przekazywane do chmury, dzięki czemu są dostępne z poziomu strony internetowej. W przypadku wykrycia ryzyka, program wysyła do osób odpowiedzialnych za stan budynku właściwy alert.

– Kolejne wdrożenie w Segro, to potwierdzenie dobrego funkcjonowania systemu w długim okresie. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do unowocześnienia i automatyzowania procesów zarządzania budynkami Segro – mówi Tomasz Dudek, Wiceprezes Sense Monitoring.

Monitoring powierzchni dachów to kolejne rozwiązanie PropTech, które znajduje szerokie zastosowanie w parkach logistycznych Segro.

– Stawiamy na innowacje. W efekcie, nasi klienci zyskują dostęp do nowych technologii, które optymalizują ich pracę i związane z nią koszty oraz realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracowników. Wdrażanie rozwiązań PropTech zaczęliśmy kilka lat temu od oświetlenia LED, później pojawiły się systemy zdalnej kontroli mediów czy automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych. Inteligentny monitoring dachów to kolejny krok w kierunku nowoczesności. Do końca 2020 roku planujemy instalację systemu w każdym z parków na terenie Polski – dodaje Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny Segro.