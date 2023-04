Seifert Polska na lokalizację swojej rozwijającej się współpracy w Polsce wybrali Segro Logistics Park Stryków.

Seifert Polska to spółka-córka międzynarodowego operatora logistycznego i globalny lider samochodów ciężarowych – Daimler Truck.

Seifert Polska zajmie powierzchnię 6,9 tys. mkw. parku logistycznego w Segro.

Seifert Polska wygrała przetarg na obsługę centrum logistycznego w Polsce dla jednego z największych światowych producentów pojazdów użytkowych klasy premium: Daimler Truck. Segro Logistics Park Stryków to kolejna lokalizacja, w której firmy te będą zacieśniać swoją współpracę. Seifert Polska należy do Seifert Logistics Group, niemieckiego operatora logistycznego o międzynarodowym zasięgu, z 45 lokalizacjami w Europie. Centra Seifert Logistics obecne są tam, gdzie rozwija się automotive. Również w Polsce: na Górnym Śląsku w Bielsku-Białej i w Mysłowicach oraz na Dolnym Śląsku w Jaworze, gdzie od 2019 r. Seifert zapewnia swojemu klientowi wewnętrzną, jak i zewnętrzną obsługę logistyczną fabryki silników i baterii. Pozostałe centra Seifert Polska zlokalizowane są w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i w Ostrołęce.

– Z koncernem motoryzacyjnym Mercedes-Benz Group współpracujemy w Polsce już od kilku lat – komentuje Aleksandra Wacławczyk, Head of Tender Management Seifert Polska w obszarze logistyki. – Dla Daimler Truck AG szukaliśmy przestrzeni logistycznej, która zapewni bardzo sprawny proces przepływu części zamiennych dla 40 punktów serwisowych sieci Mercedes-Benz Trucks na terenie Polski, w tym ich transport w zakresie kompleksowej obsługi zindywidualizowanych zamówień. Umowa, którą zawarliśmy z Segro jest zwieńczeniem naszych poszukiwań. Cieszymy się z potencjału, jaki niesie ta lokalizacja oraz z „zielonych” rozwiązań oferowanych przez ten park.

– Gratuluję przedstawicielom Seifert Polska wygranego przetargu i rozwoju współpracy z firmą Daimler Truck w Polsce – mówi Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny SEGRO.

– Dziękuję również za zaufanie. Wierzę, że przystosowane do potrzeb wymagającego i zautomatyzowanego biznesu powierzchnie w Strykowie spełnią oczekiwania obu firm. Jestem pewien, że nasza współpraca wesprze obecność Seifert i Daimler Truck w Polsce Centralnej, co przełoży się na ich dalszy wzrost.

– Klient w precyzyjny sposób przedstawił wymagania co do standardu powierzchni oraz oczekiwanych warunków najmu. Oferta Segro najlepiej odpowiedziała na jego potrzeby – wyjaśnia Jakub Wojtera, Konsultant w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO. – Po pierwsze, powierzchnia była dostępna w oczekiwanym terminie; po drugie, lokalizacja w znaczący sposób ułatwi proces zarządzania łańcuchem dostaw dla klienta końcowego.

Segro Logistics Park Stryków to największy park Segro w Europie Centralnej, który posiada aż 85 ha obszaru inwestycyjnego. Nowoczesny park logistyczny położony jest w centrum Polski w bliskim sąsiedztwie Łodzi (19 km od centrum miasta) i wyróżnia się doskonałą lokalizacją. Leży bezpośrednio przy autostradzie A2 (Berlin–Poznań–Warszawa) oraz 6 km od skrzyżowania A1 i A2 (węzeł: Łódź-Północ). To park wyposażony w ładowarki do pojazdów elektrycznych i hybryd, posiada także zieloną strefę wypoczynkową Każda nowa inwestycja w Segro Logistics Park Stryków powstaje z myślą o ekologicznej certyfikacji BREEAM z oceną EXCELLENT.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl