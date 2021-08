Sektor nieruchomości life sciences wchodzi do głównego nurtu inwestycyjnego

W 2020 r. odnotowano 72-procentowy wzrost inwestycji korporacyjnych dokonanych przez firmy z sektora life sciences w regionie EMEA - wynika z raportu Colliers „Life Sciences Under the Microscope”.

Od 2010 roku w regionie EMEA zainwestowano w ten sektor 81,5 mld dolarów, a liczba nowych miejsc pracy stale wzrasta +5 proc. r/r.

Hiszpania, Włochy, Rosja, Polska i Węgry znajdują się obecnie w pierwszej dwudziestce krajów docelowych inwestycji korporacyjnych z sektora life sciences. W każdym z nich poziom inwestycji w ciągu ostatniej dekady przekroczył 1 mld dolarów.

Popyt na nieruchomości przystosowane do prowadzenia działalności w zakresie life sciences przewyższa istniejącą podaż.

Państwa mające korzystne systemy podatkowe, w tym Irlandia, mogą odnotować spadek zainteresowania najemców, ponieważ kraje z grupy G7 starają się powstrzymać firmy od przenoszenia zysków do krajów oferujących niskie opodatkowanie.

Firma doradcza Colliers opublikowała nowy raport pt. „Life Sciences Under the Microscope”, analizujący znaczny wzrost inwestycji w sektorze life sciences oraz jego wpływ na sektor nieruchomości w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Z racji tego, że sektor ten jest przygotowany do znacznego wzrostu, raport prezentuje także możliwości dla wynajmujących i inwestorów zarówno na rynkach o ugruntowanej pozycji, jak i rozwijających się.

Rośnie zainteresowanie sektorem life sciences

Zainteresowanie firm sektorem life sciences w ciągu ostatniej dekady było duże - w regionie EMEA od 2010 roku zainwestowano w niego 81,5 mld dolarów przy zachowaniu stabilnego tempa (powyżej 5 proc. r/r) w tworzeniu miejsc pracy. Jednakże rok 2020 był wyjątkowy - w regionie EMEA odnotowano wzrost inwestycji korporacyjnych o 72 proc., ponieważ firmy znajdujące się na pierwszej linii frontu walki z pandemią zwiększyły swoją aktywność biznesową. Motywuje to właścicieli nieruchomości i deweloperów do rozważenia gotowości ich aktywów do wspierania aspiracji szybko rozwijających się firm z branży life sciences w odniesieniu do nieruchomości komercyjnych, a inwestorów do zwrócenia uwagi na powstające klastry life science.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Większość nowych inwestycji w sektorze od 2010 r. przeznaczono na produkcję farmaceutyków i urządzeń medycznych, co stanowi 59 proc. inwestycji kapitałowych (33,6 mld dolarów). Na kolejnym miejscu znalazły się badania i rozwój – 11,4 proc. (15,5 mld dolarów).