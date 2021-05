Sephora chce usprawnić i przyspieszyć dostawy zamówień internetowych

Sephora połączyła siły z Arvato Supply Chain Solutions – usługodawcą w zakresie one stop e-commerce, logistyki omnichannel i retail. Dzięki zmianie operatora, skróceniu ma ulec m.in. czas dostawy zamówień do klientów Sephora w Polsce i Czechach.

Magazyn centralny Sephora realizuje obsługę w zakresie B2C na Polskę i Czechy oraz B2B na Polskę, realizując dostawy do blisko 100 perfumerii stacjonarnych. Zlokalizowany jest na terenie Panattoni Park Pruszków IV.

- Poszukując nowego partnera, dużą uwagę zwracaliśmy na doświadczenie w branży kosmetycznej oraz na techniczne aspekty procesów magazynowych, automatykę i elastyczność rozwiązań m.in. możliwość wzrostu, rozbudowy i powiększenia magazynu. Zależało nam, by połączyć siły z profesjonalnym operatorem, doświadczonym graczem rynku e-commerce. Dlatego zdecydowaliśmy się na wybór Arvato Supply Chain Solutions – mówi Michał Niechaj, Sephora PAC Supply Chain Director.

Wraz z uruchomieniem nowego magazynu centralnego, Sephora zoptymalizowała proces obsługi zamówień e-commerce, a także zwiększyła pojemność samego magazynu o 100%.

Jak informuje firma, innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w magazynie Sephora są m.in. wózki samojezdne Weasels®, które automatyzują transport wewnątrz magazynu.

- Jesteśmy przekonani, że wprowadzone przez nas zmiany wpłyną korzystnie na obsługę naszych klientów, ponieważ to właśnie klient jest zawsze w centrum łańcucha dostaw. Poprawa serwisu była jednym z głównych elementów, które ocenialiśmy dokonując wyboru nowego partnera. Oczekujemy, że dzięki współpracy z Arvato SCS, nasz czas dostawy do klienta zarówno w Czechach, jak i w Polsce, znacząco skróci się, a klienci zwłaszcza w szczytach sezonu, dostaną swoje prezenty wcześniej - dodaje Michał Niechaj.



- Polska to kolejny kraj w ramach Grupy Arvato Supply Chain Solutions, obok Niemiec, Hiszpanii i Turcji, któremu zaufała Sephora. Jesteśmy przekonani, że nasze ponad 25-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze logistycznej dla firm, w szczególności kanału e-commerce, jest gwarancją zaspokojenia wymagań klienta w zakresie wysokiej jakości usług – powiedziała Lidia Ratajczak-Kluck, prezes zarządu w Arvato Supply Chain Solutions w Polsce.