Shim-Pol pierwszym najemcą nowego budynku DC2 w Prologis Park Warsaw-Żerań

Shim-Pol zajmie powierzchnię 1 068 metrów kwadratowych. O wyborze Prologis zdecydował optymalny metraż magazynu, wysoka na 11 metrów hala, duża liczba docków rozładunkowych oraz możliwość aranżacji biura zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami Klienta.

- Szukaliśmy komfortowego miejsca, blisko naszego biura, z którego będziemy mogli prowadzić efektywną dystrybucję w Polsce. Postawiliśmy na strategiczną lokalizację, świeżość obiektu oraz jego wysoką jakość i zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które ułatwią nam prowadzenie biznesu. Dlatego wybraliśmy Prologis Park Warsaw-Żerań – powiedział Andrzej Reszka, dyrektor generalny Shim-Pol.

Dla większego bezpieczeństwa oraz lepszego samopoczucia pracowników powierzchnie magazynu i biura oświetla najwyższej jakości system LED. Budynek jest także przygotowany do wyposażenia go w świetliki, które zapewnią do 12,5 proc. naturalnego światła. Czujniki ruchu w pomieszczeniach socjalnych mogą być zaprogramowane zgodnie z potrzebami i wytycznymi klienta, dzięki temu pozwolą na zmniejszenie kosztów oświetlenia oraz pomogą w prewencji COVID-19. Zwiększona nośność dachu zapewni z kolei podstawę pod systemy fotowoltaiczne, a solary posłużą m.in. do podgrzewania wody w biurach.

Najnowszy budynek DC2 na terenie tego parku logistycznego oferuje 11 tys. metrów kwadratowych powierzchni spekulacyjnej. Wyróżnia się możliwościami dostosowania wielkości i charakteru powierzchni do indywidualnych wymagań najemców i specyfiki prowadzonej przez nich działalności– dodaje Emilia Błądek, Leasing & Customer Experience Manager w Prologis.