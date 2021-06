Sieć sklepów Mango powiększy centrum logistyczne za 35 mln euro

Rozbudowa centrum logistycznego sieci odzieżowej Mango ma przyspieszyć rozwój e-commerce.

Powiększenie o 90 000 mkw. pozwoli firmie obniżyć koszty przygotowywania zamówień online o 25 proc.

Nowy budynek zostanie częściowo oddany do użytku w drugiej połowie 2022 r.

Nowe obiekty powiększą centrum o 90 000 mkw., dając mu łączną powierzchnię 280 000 mkw., co odpowiada 40 boiskom piłkarskim. Mango realizuje te prace zgodnie z harmonogramem, pomimo pandemii.

Celem rozbudowy jest umożliwienie centrum zaabsorbowania rozwoju logistyki e-commerce (umożliwienie wysyłania zamówień bezpośrednio do klienta końcowego), zwiększenie pojemności i szybkości obszaru wysyłek oraz wsparcie nowych linii biznesowych Mango.

Toni Ruiz, dyrektor generalny Mango, wyjaśnia, że ​​„wzrost, którego doświadczamy w handlu elektronicznym, potwierdza, że ​​planowanie tej inwestycji było słuszną decyzją, biorąc pod uwagę, że pozwoli nam zautomatyzować niektóre zadania. Priorytetem dla firmy jest utrzymanie inwestycji w strategiczne projekty, które pozwolą nam przewidywać przyszłe potrzeby i stać się bardziej konkurencyjnymi”.

Mango przewiduje, że nowe obiekty, które będą rozmieszczone na trzech kondygnacjach, rozpoczną część operacji dostawczych w drugiej połowie 2022 roku. Centrum będzie miało pełną zdolność omnichannel do 2023 roku.

- Dzięki temu zapewnimy pełne możliwości omnichannel, optymalizując istniejące instalacje i uzupełniając je rozwiązaniami e-commerce - dodaje Toni Ruiz.

Rozbudowa obejmuje włączenie nowych zautomatyzowanych systemów w celu uzupełnienia istniejących funkcjonalności centrum. W związku z tym centrum będzie wyposażone w sorter torebek, umożliwiający sekwencjonowanie zamówień i automatyzację obsługi zwrotów, co jest szczególnie ważne dla kanału online. Będzie również wyposażony w Zautomatyzowane Roboty Mobilne (AMR) służące do przemieszczania się wewnątrz centrum, co zagwarantuje wysoki stopień elastyczności niezbędny w dzisiejszym zmieniającym się środowisku. Wreszcie zostanie wyposażony w sorter wysyłkowy do obsługi dostaw. Dzięki nowym obiektom centrum logistyczne zwiększy swoją wydajność przetwarzania odzieży nawet o dodatkowe 10 000 sztuk odzieży na godzinę. Łącznie będzie w stanie przetworzyć 85 000 sztuk odzieży na godzinę.

Nowy budynek będzie wyposażony w panele słoneczne na dachu, które będą dostarczać energię niezbędną do wytwarzania ciepłej wody, a także punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Planowane jest również ponowne wykorzystanie wody deszczowej z dachu do dostarczania wody na pobliski obszar podmokły Can Dunyó.

Obecnie centrum logistyczne Mango realizuje dystrybucję do ponad 2200 sklepów Mango w ponad 110 krajach. Uzupełnia również 11 internetowych magazynów biznesowych Mango działających na całym świecie.