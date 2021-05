Siema Shop w parku MLP Group

Spółka należąca do Fundacji WOŚP „Złoty Melon” podpisała umowę na wynajem ok. 1500 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków II. Z tego na cele magazynowe przeznaczonych jest ok. 1200 m kw., a resztę stanowi powierzchnia socjalna i biurowa. Obiekt będzie pełni funkcję centrum dystrybucyjnego dla internetowego sklepu SiemaShop, który dostarcza gadżety, koszulki autorstwa Jerzego Owsiaka oraz wydawnictwa muzyczne.

– Jestem bardzo zadowolony z rozpoczęcia współpracy z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i mam nadzieję, że to dopiero początek naszej długoterminowej relacji. Projekt MLP Pruszków II cieszy się ogromną popularnością wśród naszych obecnych, jak i potencjalnych najemców, atrakcyjna lokalizacja centrum MLP Pruszków II jest niewątpliwie ogromnym atutem przy wyborze obiektu – powiedział Tomasz Pietrzak, Senior Leasing Manager w MLP Group.

Projekt MLP Pruszków II to centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 359 tys. mkw. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest wstanie sprostać wymaganiom klientom z różnych branż. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej

