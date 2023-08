Śląsk od lat jest atrakcyjną lokalizacją dla biznesu i bramą na południe Europy. Według Rohlig SUUS Logistics, w najbliższym czasie region dalej będzie zyskiwał na znaczeniu.

Przez Śląskie przebiegają paneuropejskiej korytarze transportowe. Krzyżują się tutaj autostrady A1 i A4, które łączą wschód z zachodem i północ z południem Europy.

Zarówno pod względem popytu, jak i podaży magazynowej region śląski znajduje się w czołówce w Polsce.

Śląsk jest dla wielu firm ważnym hubem logistycznym m.in. na kraje Europy Środkowo-Wschodniej (takie jak Polska, Czechy, Słowacja czy Węgry) czy Europy Południowej (np. kraje bałkańskie czy Włochy, Grecja).

W regionie Śląska i Zagłębia Rohlig SUUS Logistics posiada: terminal przeładunkowy tzw. cross-dock w Sosnowcu pozwalający na szybki i sprawny przeładunek towarów pomiędzy siecią krajową a codziennymi połączeniami z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, agencję celną w Tychach oraz dwa magazyny logistyczne - w Sosnowcu i Gliwicach - służące jako centra dystrybucyjne dla klientów.

Już w listopadzie br. będziemy mogli zaproponować firmom działającym w regionie dodatkowe 10 tys. mkw. powierzchni magazynowej w Gliwicach - zapowiada Grzegorz Łukaszek, dyrektor oddziału Rohlig SUUS Logistics w Katowicach.

Produkcja wybiera Śląsk

Rozwój infrastruktury logistycznej ma także wpływ na decyzję wielu firm produkcyjnych o lokalizacji swoich zakładów właśnie na Śląsku. Region ten to największe w Polsce skupisko firm z branży automotive, obecnie produkujących m.in. auta elektryczne. Co ważne, wiąże się to także z rozwojem przedsiębiorstw zapewniających komponenty czy surowce dla sektora motoryzacyjnego.

- Zauważamy np. zwiększające się zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe dla baterii do samochodów elektrycznych, które są produkowane coraz częściej w Europie, w tym w Polsce, ale także w Chinach, Korei Południowej, USA czy Japonii. Dlatego dla firm z branży automotive ważna jest kompleksowa obsługa logistyczna, zapewniająca nie tylko magazynowanie, ale także możliwość transportu komponentów do produkcji z odległych krajów czy obsługa celna - mówi Grzegorz Łukaszek.

Kolejną branżą, która dynamicznie rozwija się na Śląsku jest sektor energetyczny, a dokładnie, produkcja paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła, co jest związane z jednej strony z kryzysem energetycznym, ale także ze zrównoważonym rozwojem. - W Rohlig SUUS Logistics mamy klientów z tego segmentu, którym świadczymy dystrybucję na rynku krajowym, ale na kierunku Europu Zachodniej i Południowej - dodaje Grzegorz Łukaszek.

Region z perspektywami na przyszłość

Według dyrektora oddziału Rohlig SUUS Logistics w Katowicach, w najbliższym czasie Śląsk dalej będzie się rozwijał i zyskiwał na znaczeniu. Dlaczego? Wpływ na to ma sytuacja geopolityczna oraz trendy biznesowe.

Polska jest wskazywana jako jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji do nearshoringu i ze wspominanych wcześniej względów, myślę, że to właśnie Śląsk będzie miejscem przenoszenia działalności wielu firm - zapewnia mówi Grzegorz Łukaszek.

- Już dziś obserwujemy duże zainteresowanie zachodnich przedsiębiorstw wynajęciem powierzchni pod produkcję ze wskazanych wcześniej branż – automotive czy energetycznej, ale także z sektora budowlanego czy opakowań spożywczych - dodaje.

Wiąże się to ze zwiększonym zapotrzebowaniem na powierzchnię magazynową (m.in. do składowania surowców, komponentów czy wyrobów gotowych) oraz ze wzrostem popytu na usługi transportowe, zarówno we frachcie drogowym, jak i intermodalnym.

