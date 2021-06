Śląsk kluczowym hubem dystrybucyjnym dla Europy Środkowo-Wschodniej

Górny Śląsk i okolice to dzisiaj numer jeden pod względem podaży nowej powierzchni magazynowej. W I kwartale br. oddano tu 249 300 mkw., co plasuje rynek na trzeciej pozycji pod względem popytu. Walory regionu dostrzegamy od lat - mówi Marek Dobrzycki, Managing Director Panattoni, prelegent Property Forum Śląsk Online (10 czerwca 2021 r.).

- Walory regionu dostrzegamy od lat, realizując obiekty przemysłowe w Gliwicach, Sosnowcu, Tychach, Katowicach, Mysłowicach, Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej oraz Czeladzi. Dotychczas dostarczyliśmy tutaj 1,6 mln mkw. i "wciskamy gaz mocniej" – w budowie mamy kolejne ponad 200 tys. mkw., a w planach realizację ponad 820 tys. mkw. - mówi Dobrzycki.

Śląsk, a właściwie konurbacja górnośląska to największa aglomeracja w Polsce i jedna z najlepszych lokalizacji w Europie. To kluczowy hub dystrybucyjny dla Europy Środkowo-Wschodniej, który umożliwia swobodne zarządzanie łańcuchami dostaw między Polską, Niemcami, Czechami Słowacją oraz państwami na południu Europy.

- Oprócz bardzo dobrej infrastruktury transportowej - gęstej siatki dróg krajowych i autostrad, ale także do kolejowej, atutem regionu jest obecność wykwalifikowanej kadry zawodowej. To tu mieszka ponad 4,54 mln ludzi, dzięki czemu województwo ma najwyższy wskaźnik gęstości zaludnienia w Unii Europejskiej. Tak duża koncentracja ludności na jednym obszarze to nie tylko ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów konsumpcyjnych, ale i jeden z najlepszych regionów przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Region ten ma również swoją specyfikę – często występują tu tereny poprzemysłowe i aby mogły być zaadoptowane nowe inwestycje, wymagają sprawdzenia np. zanieczyszczeń czy szkód górniczych - zaznacza Managing Director Panattoni.

Jak dalej skutecznie przyciągać biznes na Śląsk? Jak nie zaprzepaścić potencjału regionu? Jak uchronić biznesy będące kołem zamachowym Metropolii? Jaka jest strategia władz na wejście w post-covidową rzeczywistość. A także jak kształtują się plany deweloperów. M.‌‌‌in. o tym będziemy rozmawiać 10 czerwca podczas Property Forum ONLINE – Regiony: Fokus na Śląsk. Bądźcie z nami!

