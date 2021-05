Śląsk kusi e-commerce

Anna Głowacz, dyrektor Działu Powierzchni Logistyczno-Przemysłowych AXI IMMO









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 25 maj 2021 11:06

Śląsk to jeden z największych i najbardziej dojrzałych rynków magazynowych w Polsce. Region od lat jest utożsamiany nie tylko z centralną lokalizacją do dystrybucji krajowej, ale także z głównym hubem do obsługi klientów z południa Europy. Potwierdzeniem tej tezy są kwartalne wyniki regionu dotyczące popytu i podaży - mówi Anna Głowacz, dyrektor Działu Powierzchni Logistyczno-Przemysłowych AXI IMMO. O rynku magazynów na Śląsku będziemy rozmawiać 10 czerwca podczas Property Forum Śląsk Online.