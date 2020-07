Śląsk przyciąga jak magnez. Panattoni wybuduje park w Zabrzu

Panattoni wybuduje kolejny park magazynowo-produkcyjny na Śląsku – Panattoni Park Zabrze II. Inwestycja o powierzchni 44 tys. m kw. powstanie w Zabrzu na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwszy klient – firma Zarys International Group, producent i dostawca produktów medycznych m in. do szpitali – wynajął już w nim 14 tys. m kw.

Obiekt będzie miał 44 tys. mkw. z czego 14 tys. (w tym 600 m kw. biura) zajął już pierwszy najemca – firma Zarys. To jeden z największych producentów i dostawców produktów medycznych, głównie sprzętu jednorazowego, obsługujących szpitale oraz inne placówki medyczne w kraju. Jest też dystrybutorem innych uznanych światowych producentów branży medycznej. Zarys wprowadzi się do parku w lutym 2021, ale wcześniejszy dostęp do obiektu uzyska już w grudniu tego roku.

- Nasze magazyny produktów medycznych już teraz są największymi w Europie Centralnej i Wschodniej. Powiększamy je systematycznie, bo obsługujemy także rynki krajów sąsiadujących z Polską, takie jak Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Niemcy. Stąd lokalizacja naszego nowego centrum dystrybucyjnego w Zabrzu jest kluczowa, bo dzięki dostępowi do infrastruktury drogowej możemy szybko zaspokoić nasz rosnący eksport – mówi Paweł Ossowski, wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający ZARYS International Group.

- Nasz najnowszy projekt ulokowany będzie w jednym z kluczowych centrów logistycznych kraju, obsługujących zarówno region, kraj jak i zagranicę. Wynika to z łatwego dostępu do głównych arterii komunikacyjnych jak autostrada A1 i A2 oraz portów lotniczych w Katowicach i Krakowie. Dodatkowym atutem jest to, że Panattoni Park Zabrze II znajdzie się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co oznacza wielu ulg podatkowych dla inwestora. W 2019 roku właśnie ta strefa została uznana w rankingu FDI Business Financial Times nie tylko za najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, ale i drugą na świecie – mówi Aurelia Rachtan Senior Development Manager Panattoni. - Cieszymy się, że pierwszym najemcą jest właśnie firma Zarys, z którą mieliśmy przyjemność współpracować w kwietniu, przy okazji zaangażowania się Panattoni w walkę z koronawirusem. Przedsiębiorstwo jest liderem produktów medycznych, a dzięki jego otwartości i szybkiej reakcji w ówcześnie trudnej sytuacji na rynku z dostępem do tego typu asortymentu, Panattoni mogło zrealizować akcję pomocową. Zakupiony najwyższej jakości sprzęt od firmy Zarys, trafił do najbardziej potrzebujących szpitali - dodaje.

Sprzęt za 500 000 PLN trafił do trzech placówek: Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Deweloper dostarczy łącznie 100 000 masek medycznych, 200 000 rękawic nitrylowych, 300 termometrów bezdotykowych oraz 100 opakowań czepków medycznych.

Panattoni Park Zabrze II, który powstanie przy ul. K. Goduli w Zabrzu, będzie certyfikowany

w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”. Obiekt uzyska także nowy wygląd. Zgodnie z najnowszymi standardami wdrożonymi przez Panattoni, magazyn będzie miał nowy układ kolorystyczny, szklano-aluminiowe fasady w części biurowej i więcej zieleni.