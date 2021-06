Śląsk ważnym regionem dla InPost

Rejon Śląska jest dla InPost bardzo ważnym obszarem na mapie Polski - mówi Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost









04 cze 2021

Inwestycyjne wektory w epoce post-covid zmieniają kierunki. Zwolnił sektor przemysłowy, za to branża e-commerce jest rozpędzona jak nigdy i nadrabia spadki. Jak na tym trendzie skorzysta Górny Śląsk? Czym region kusi inwestorów? Odpowiedzi poszukamy 10 czerwca razem z Markiem Mazurem, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost, podczas Property Forum Śląsk Online.