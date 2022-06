SMAY świętuje otwarcie nowej fabryki 

Nowa siedziba SMAY to zakład produkcyjno-magazynowy o łącznej powierzchni 18,5 tys. mkw. (wraz z laboratorium badawczo-rozwojowym), czterokondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni 4,5 tys. mkw. oraz budynek socjalny o powierzchni 1850 mkw.

Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi ponad 21,4 tys. mkw.

W otwarciu wzięło udział kilkaset osób z Polski i zagranicy.

Budowa hali zapewniła przestrzeń na stworzenie nowych oraz modernizację istniejących gniazd i linii montażowych.

Głównymi wydarzeniami tego wieczoru były wystąpienia właścicieli i zarządu, uroczyste przecięcie wstęgi i podziękowania, a także znakomita inscenizacja, która pozwoliła zaprezentować przestrzeń nowej fabryki SMAY.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jesteśmy tu we wspaniałym gronie, bez którego nasza firma nie miałaby racji bytu. Są z nami: inwestorzy, projektanci, rzeczoznawcy, wykonawcy oraz przedstawiciele dostawców i hurtowni oferujących nasze rozwiązania – tak rozpoczął swoje przemówienie Michał Maj, prezes zarządu firmy i gospodarz otwarcia.

- W rozwoju firmy jest parę niezwykle istotnych kwestii – mówił Marek Maj, założyciel firmy SMAY. - Po pierwsze to ludzie. To oni tworzą rzeczywistość, która nas otacza. […] Po drugie to marzenia. Bez marzeń nie ma motywacji ani inspiracji - mówił.

- Zaufanie, szacunek, odpowiedzialność i praca zespołowa to zaprezentowane podczas gali wartości firmy SMAY. O tym, w jaki sposób wpływają one na działalność i tworzą żywą tkankę firmy, mówiła Marzena Maj – wiceprezes zarządu SMAY.

Michał Maj w swoim wystąpieniu argumentował: - Nasze produkty i rozwiązania to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników obiektów, w których są zainstalowane. Z tego względu są również gwarancją bezpieczeństwa dla inwestorów: dla właścicieli magazynów, galerii handlowych, biurowców, apartamentowców i tak dalej. […] Gwarantuję państwu, że nasza firma wciąż będzie zapewniać niezmienną jakość, bezpieczeństwo i komfort - mówił.

Budowa hali zapewniła przestrzeń na stworzenie nowych oraz modernizację istniejących gniazd i linii montażowych. Jeszcze w tym roku powstaną nowe linie produkcyjne – m.in. dla przepustnic wielopłaszczyznowych stalowych, regulatorów przepływu i klap przeciwpożarowych. Zwiększy się również wydajność produkcyjna w przypadku wyrobów przeciwpożarowych. W czwartym kwartale 2022 r. SMAY planuje podwoić wydajność w zakresie produkcji klap przeciwpożarowych okrągłych i prostokątnych. A to dopiero początek. Firma, która stawia na intensywny rozwój oraz obecność na arenie międzynarodowej, zapowiada dalsze wzmocnienie możliwości produkcyjnych.

Obecnie dział R&D składa się on z ponad 30 osób. Na terenie nowego zakładu już powstały laboratoria badawcze o powierzchni ponad tys. mkw. W niedalekiej przyszłości rozpocznie się budowa osobnego laboratorium, w którym będą prowadzone badania w zakresie wentylacji bytowej i pożarowej.

Nowa siedziba SMAY to nowoczesny zakład produkcyjno-magazynowy o łącznej powierzchni 18,5 tys. mkw. (wraz z laboratorium badawczo-rozwojowym), czterokondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni 4,5 tys. mkw. oraz budynek socjalny o powierzchni 1850 mkw. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi ponad 21,4 tys. mkw.

Nowy zakład produkcyjny firmy wykorzystuje najnowsze technologie, zgodne z ideą Przemysłu 4.0. W nowej siedzibie znalazły zastosowanie nowoczesne rozwiązania techniczne wspierające komfort i zdrowie pracowników, a także gości. Odpowiednią jakość powietrza zapewni nowoczesna wentylacja, w tym iFlow (czyli ekologiczny system wentylacji dostosowujący się do zmiennych potrzeb użytkowników i zajętości pomieszczeń), a także fotowoltaika i inne energooszczędne rozwiązania, które przyczyniają się do niskoemisyjności budynku.