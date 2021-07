Smile rozbuduje zakład o nowe magazyny

W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną nowe obiekty (hala produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym), przebudowane istniejące budynki oraz rozbudowana sieć infrastruktury technicznej.

Zakupione zostaną maszyny i urządzenia produkcyjne, wyposażenie magazynu produktów gotowych i części oraz wartości niematerialne i prawne.

Planowana wielkość nakładów inwestycyjnych to 10 250 000 zł.

Smile Sp. z o.o. to polska firma i marka zmechanizowanego sprzętu AGD z blisko 30-letnią tradycją. Zakład produkcyjny został wybudowany w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uzyskanego w 1999 r. W ramach kolejnych nowych inwestycji realizowanych przy wsparciu pomocą publiczną (zezwolenia wydane w 2011 i 2017 roku) została zmodernizowana i powiększona powierzchnia zakładu.

Firma oferuje m.in. suszarki do grzybów i owoców, chłodziarki do wina, wyciskarki wolnoobrotowe czy sprzęt do zabudowy kuchni o niestandardowych wymiarach. W roku 2008 zadebiutowała na rynku w asortymencie dużego AGD, poszerzając ofertę o chłodziarki, pralki i kuchnie gazowe.