Soltec rośnie w Prologis Park Warsaw II

- Cieszymy się, że tak wielu Polaków zrozumiało, jak ważne jest alternatywne pozyskiwanie energii, a my możemy się do tego przyczyniać. Dynamiczny rozwój Soltec w ostatnich latach oraz powiększanie się zespołu firmy skłoniły nas do wynajęcia większej powierzchni magazynowo-biurowej. Znalezienie atrakcyjnego magazynu w pierwszej strefie w Warszawie nie było łatwe. Partnerzy z Cresy pomogli nam przejść przez proces poszukiwań i negocjacji, dzięki czemu już od października będziemy mogli rozpocząć przenoszenie części produktów do nowego miejsca – mówi Hanna Ziętkowska, Dyrektor Operacji w firmie Soltec.

Prologis Park Warsaw II to nowoczesne centrum dystrybucyjne z kompleksem magazynowo-biurowym oraz komunikacją publiczną tuż przy parku, zlokalizowane na zrewitalizowanym terenie w przemysłowej dzielnicy Warszawy. Park położony tuż przy obwodnicy miasta i trasie S8, co pozwala na efektywną dystrybucję zarówno na terenie stolicy, jak i w skali całego kraju. W odległości około 10 km znajduje się także międzynarodowe lotnisko oraz autostrada A2. Magazyn firmy Soltec zajmie 4100 mkw. Najemca zajął ostatnią wolną przestrzeń w tym parku.

- Przy tej transakcji lokalizacja odegrała kluczową rolę. Na rynku fotowoltaiki bardzo ważna jest przewaga konkurencyjna i spełnienie wymagań klientów, m.in. pod względem czasu dostawy. Dodatkowym wyzwaniem było znalezienie atrakcyjnego miejsca dla magazynu oraz przestrzeni biurowej do spotkań z klientami. Z tego powodu nowa siedziba musiała być położona w pierwszej strefie Warszawy, z dobrym dojazdem do najważniejszych arterii komunikacyjnych – mówi Miłosz Borkowski, Starszy doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych w firmie Cresa Polska.