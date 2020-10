Sortownia dla InPost w P3 Mszczonów z certyfikatem BREEAM

To już kolejny wspólny projekt P3 i InPost w ciągu ostatnich miesięcy. Pod koniec ubiegłego roku zakończyła się rozbudowa głównej sortowni operatora na terenie parku P3 Piotrków. W tej samej lokalizacji firma wynajmuje także ponad 17,000 m2 przeznaczonych do prowadzenia usługi InPost Fulfillment.

- Cieszę się, że nasz wieloletni partner, jakim jest InPost, wraca do nas z kolejnymi projektami. Gdy firmy chcą się razem z nami rozwijać i to nam powierzają realizację kluczowych dla siebie inwestycji, jest to najlepsze potwierdzenie słuszności prowadzonych przez nas działań. Jestem przekonany, że wspólnie z InPost zrealizujemy jeszcze niejeden ciekawy projekt - mówi Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce.

Magazyn dla InPost w Mszczonowie został zaprojektowany i wybudowany zgodnie ze standardem BREEAM na poziomie „very good”. W obiekcie zastosowano panele z rdzeniem PIR efektywniej izolujące budynek od czynników zewnętrznych oraz oświetlenie LED, a nad częścią biurowo – socjalną znajdują się systemy solarne wspomagające ogrzewanie wody bytowej. Na 17,300 mkw. rozplanowano aż 79 doków, jedną bramę z poziomu „0” oraz trzy dodatkowe bramy z możliwością obsługi samochodów kurierskich. Codziennie sortownię opuści nawet kilkaset tysięcy przesyłek, które zostaną posortowane przez około 300 pracowników.

- Z P3 Logistic Parks współpracujemy już od ponad 10 lat. W tym czasie zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie i elastyczne podejście pracowników firmy do naszych potrzeb. Znaczna rozbudowa naszej głównej sortowni w parku P3 Piotrków w ubiegłym roku oraz budowa nowej sortowni w Mszczonowie są odpowiedzią na lawinowo zwiększające się wolumeny obsługiwanych przesyłek i częścią planu rozwoju naszej sieci logistycznej. Nowoczesne zaplecze logistyczne sprawia, że jako jeden z niewielu operatorów w kraju tak stabilnie możemy dostarczać przesyłki w trybie D+1. - mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

Park P3 Mszczonów położony jest zaledwie 50 km na południowy zachód od Warszawy, wzdłuż drogi ekspresowej S8 łączącej stolicę z południem Polski, a także w pobliżu autostrady A2 łączącej zachodnią

i wschodnią część kraju oraz autostrady A1 biegnącej z południa na północ. Deweloper posiada jeszcze grunt pozwalający na budowę ponad 100 000 m2 powierzchni najmu.