SPAR kusi detalistów logistycznym rozmachem

Magazyn w Koninku pod Poznaniem już przestał nam wystarczać. W 2020 r. rozbudujemy sieć o dwa duże centra logistyczne. Przygotowujemy do uruchomienia obiekt w Starych Gnatowicach pod Warszawą. W pasie między Krakowem a Katowicami szukamy lokalizacji dla trzeciej bazy magazynowo-dystrybucyjnej. Taka infrastruktura pozwoli obsłużyć pięcioletni plan rozwoju sieci, który jawi się bardzo optymistycznie. Założenie 400 sklepów jest według nas umiarkowaną prognozą – przyznaje Tomasz Syller, dyrektor zarządzający spółki Wasz Sklep Spar.

- Mamy zamiar wykazać się przed dostawcami rzetelnością kupiecką – rozumianą tak, że płacimy zawsze na czas, a nie od czasu do czasu – zapowiada Tomasz Syller, dyrektor zarządzający spółki Wasz Sklep SPAR.

Jak grupa SPAR wyliczyła sobie 400 sklepów w ciągu pięciu lat, które planuje zgromadzić w sieci?

Tomasz Syller: Uważamy, że idea dobrowolnej sieci partnerskiej jest szczególnie kusząca dla detalistów, ponieważ mogą oni do nas dołączyć, korzystać z naszego know how oraz infrastruktury, a jak im się nie spodoba – zawsze mogą się wycofać. Propozycję mamy dla każdego. Chcemy, aby nasz system logistyczny pozwalał skutecznie i po minimalnych kosztach zaopatrywać wszystkie placówki w całej Polsce.