Specjalistyczny magazyn od 7R dla Pharmalink

Pharmalink otworzy hub przeładunkowy w 7R Park Łódź West I. Deweloper 7R dostosował powierzchnię do rygorystycznych wymogów związanych ze składowaniem i dystrybucją leków. W transakcji najemcy doradzała firma AXI IMMO.

Park magazynowy 7R Park Łódź West I składa się z dwóch obiektów o powierzchni odpowiednio 27 tys. i 5 tys mkw. Pharmalink, dostawca rozwiązań logistycznych dla branży farmaceutycznej, zajmie ok. 6 tys. mkw. powierzchni magazynowej i prawie 1 000 mkw. biurowej. W pierwszym budynku na 2 tys. mkw. znajdować się będzie hurtownia weterynaryjna, a w drugim, który firma zajmie w całości, hurtownia farmaceutyczna. Powierzchnia zostanie przekazana najemcy do użytku w II kw. tego roku.

- Po raz kolejny stanęliśmy przed wyzwaniem dostosowania powierzchni do specyfiki działalności klienta. Ponieważ umowę podpisaliśmy na odpowiednio wczesnym etapie realizacji inwestycji, byliśmy w stanie zaprojektować wszystkie detale i rozwiązania tak, aby w pełni odpowiadały potrzebom firmy oraz standardom niezbędnym przy dystrybucji leków. Myślę, że udało nam się sprostać temu zadaniu, dzięki czemu nasz najemca będzie mógł sprawnie prowadzić wszystkie swoje operacje - mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing, 7R.

Na powierzchniach przygotowanych dla Pharmalink możliwa jest kontrola temperatur w zakresie od 15 do 25 st. Celsjusza. Ponadto zainstalowane w obu obiektach chłodnie pozwalają na przechowywanie produktów farmaceutycznych w temperaturach od 2 do 8 st. Celsjusza. W drugim budynku, zaprojektowanym jako cross-dock, deweloper zastosował również tzw. autodocki, które w czasie załadunku mają za zadanie jak najdłużej utrzymać temperaturę, która panuje wewnątrz magazynu.

- Nasze magazyny zlokalizowane na terenie 7R Park Łódź West I mają dla nas znaczenie strategiczne, ponieważ będą pełnić funkcję hubu przeładunkowego, z którego leki trafią do odbiorców w całym kraju. Doceniamy, że firma 7R projektując nasze przestrzenie wyszła naprzeciw wszystkim potrzebom i rygorystycznym wymaganiom co do standardu przechowywania leków. Istotna była dla nas także doskonała lokalizacja magazynów w pobliżu głównego centrum dystrybucyjnego Grupy Pelion, której jesteśmy częścią – mówi Tomisław Bensari, Prezes Zarządu Pharmalink.

- Wśród szeregu wymagań względem nowego obiektu magazynowego jakich oczekiwał klient ważne, poza aspektem technicznym, były również harmonogram inwestycji i bliskość głównej siedziby firmy. Deweloper 7R jako jedyny na rynku był w stanie zapewnić dostarczenie zaawansowanego pod względem technicznym projektu w wymaganym terminie. Dodatkowo, inwestycja 7R Park Łódź West I zlokalizowana jest zaledwie kilkaset metrów od siedziby głównej Pharmalink – dodaje Hubert Wojtera, Dyrektor Industrial & Logistic w AXI IMMO.

7R Park Łódź West I to już czwarta inwestycja 7R w Łodzi. Jego położenie w bliskim sąsiedztwie autostrad A1 i A2 zapewnia doskonałe warunki do transportu lokalnego, krajowego i międzynarodowego.