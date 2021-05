Spedimex rośnie w Poznaniu

Projekt Tristar jest wspólnym przedsięwzięciem typu joint venture Tristan EPISO 4 i White Star Real Estate.

Spedimex podpisał umowę dotyczącą 3588 mkw. To kolejna już umowa firmy logistycznej w Poznaniu.

Wcześniej – w listopadzie 2020 r. firma zdecydowała się na przedłużenie swojej umowy najmu na ponad 9,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej, w dwóch centrach logistycznych należących do Tristar – w Gdańsku i Poznaniu.

- Długofalowe relacje z naszymi klientami są dla nas szczególnie ważne. Ta umowa to właśnie efekt budowania takich relacji opartych na zaufaniu i orientacji na potrzeby naszych najemców. Spedimex bardzo dynamicznie się rozwija i w przyszłości będzie zapewne poszukiwał nowych przestrzeni magazynowych. W takich przypadkach chcemy być pierwszym wyborem dla naszych partnerów - mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.

Park przemysłowo-magazynowy Tristar Poznań położony jest zaledwie 11 km od centrum miasta oraz blisko jednego z najstarszych w Polsce portów lotniczych Poznań-Ławica, z którym łączy ją 5-kilometrowa trasa ul. Bukowską. W pobliżu znajduje się również Zachodnia Obwodnica Poznania, prowadząca do autostrady A2. W obrębie Tristar Poznań znajdują się dwa nowoczesne budynki klasy A, oferujące łącznie około 35,5 tys. mkw. powierzchni.

- Usługi logistyczne obecnie bardzo dynamicznie się rozwijają. Chcąc się rozwijać potrzebujemy dobrze zlokalizowanych powierzchni magazynowych, co dzięki doskonałej lokalizacji oferuje Tristar Poznań. Tristar z uwagi na wcześniejszą współpracę zna nasze potrzeby, dzięki czemu udało się szybko i sprawnie zamknąć nową umowę i wypracować optymalne dla obu stron warunki współpracy – mówi Michał Wochna, Dyrektor Operacyjny Spedimeksu.

Umowa z firmą Spedimex, to kolejna transakcja zawarta między Tristar a dotychczasowymi najemcami. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Tristar odnowił szereg umów najmu, które łącznie obejmują 94 tys. mkw. powierzchni magazynowej. W maju br. firma No Limit przedłużyła najem powierzchni w Tristar Grodzisk. Z kolei w listopadzie ub.r. na kontynuację współpracy zdecydował się Inter Cars, który pozostał w Gdańsku. Wcześniej podobne decyzje podjęły m.in. spółki LPP w Gdańsku, i Sigolables, Nagel Polska, czy Ruch we Wrocławiu.