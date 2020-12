Spedimex zostaje w dwóch lokalizacjach Tristar

Ten rok, mimo że wyjątkowy pod wieloma względami, okazał się bardzo udany dla centrów logistycznych z portfolio Tristar. Aktualni najemcy wynajęli łącznie ponad 45 000 mkw. Powierzchni we wszystkich lokalizacjach należących do projektu. W listopadzie br. kolejny najemca, polski operator logistyczny – firma Spedimex, zdecydował się przedłużyć swoją umowę najmu na ponad 9 500 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej, w dwóch centrach logistycznych należących do Tristar – w Gdańsku i Poznaniu.

- Bardzo cieszy nas to, że portfolio Tristar tak dynamicznie się rozwija. W tym roku nie tylko nowi najemcy dołączyli do naszych projektów, ale także wielu aktualnych najemców zdecydowało się przedłużyć swoje umowy najmu na kolejne lata. To dla nas powód do radości, który pokazuje, że nasze lokalizacje są dobrze skomunikowane, a nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie umożliwiają łatwą adaptację do indywidualnych potrzeb najemców. Dodając do tego nasze doświadczenie w zarządzaniu projektami magazynowymi oraz wieloletnią obecność na tym rynku, udaje się nam kreować przestrzeń w której najemcy mogą z sukcesem prowadzić operacje logistyczne, dzięki czemu zostają z nami na dłużej – komentuje Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.