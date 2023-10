7R, deweloper specjalizujący się w budowaniu magazynów, podpisał kolejną umowę najmu z firmą Spiżarnia.

Dystrybutor polskiej żywności do krajów Europy Zachodniej powiększy wynajmowaną powierzchnię w 7R Park Lublin o kolejne 3 700 mkw.

Dotychczas Spiżarnia zajmowała powierzchnię blisko 22 000 mkw.

Składało się na to 19 600 mkw. przestrzeni magazynowej i ok. 2 000 mkw. części biurowej.

Spiżarnia wybrała 7R Park Lublin na lokalizację swojego magazynu oraz biur niespełna 2 lata temu. Firma zajęła budynek parku logistycznego, który powstał w formule BTS i został oddany do użytku w grudniu 2021 roku. Dotychczas Spiżarnia zajmowała powierzchnię blisko 22 000 mkw., na którą składa się 19 600 mkw. przestrzeni magazynowej i ok. 2 000 mkw. części biurowej. Od października 2023 roku powierzchnia ta powiększy się o kolejne 3 700 mkw. zlokalizowane w budynku nr 4, którego rozbudowa zakończyła się w sierpniu br.

– Branża spożywcza to bardzo wymagająca gałąź przemysłu, która narzuca na dystrybutorów rygorystyczne normy dotyczące magazynowania produktów. 7R Park Lublin spełnia wszystkie specyficzne warunki, zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo, niezawodność instalacji chłodniczej i wentylacyjnej oraz odpowiednią konstrukcję budynku i wyposażenia, a także zachowanie standardów sanitarno-higienicznych – mówi Dariusz Jeleniewski, prezes firmy Spiżarnia.

Dystrybucja żywności wymaga zapewnienia efektywnego, trwałego i nieprzerwanego łańcucha chłodniczego. Magazyny na wynajem dla firm z tej branży muszą więc być zoptymalizowane pod kątem warunków przechowywania towarów oraz prowadzenia operacji logistycznych.

Najemca, który od blisko 2 lat wynajmuje powierzchnię w kompleksie 7R Park Lublin, postanowił ponownie obdarzyć nas zaufaniem i zwiększyć dotychczas zajmowaną powierzchnię do przeszło 25 500 mkw. Wierzymy, że przewaga w postaci lokowania biznesu w tej części regionu Polski Wschodniej, będzie miała kluczowe znaczenie w najbliższych latach – mówi Joanna Ociepka-Wojciechowska Regional Leasing Director w 7R.

7R Park Lublin to nowoczesny obiekt magazynowy z częścią biurową, która jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb najemców. Kompleks logistyczny składa się obecnie z 5 hal o łącznej powierzchni 108 122 mkw. Przestrzeń magazynowa jest wyposażona w najnowsze technologie ułatwiające przechowywanie towarów dla firm z branży spożywczej – m.in. tryskacze w regałach na oleje, specjalny system chłodniczy czy dodatkowe pompowane docki. Obiekt wyróżnia się wysokim standardem i zastosowaniem proekologicznych rozwiązań potwierdzonych certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good. Jego zaletą jest również usytuowanie w pobliżu dróg ekspresowych S17 i S12 oraz portu lotniczego Lublin.

