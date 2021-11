Spiżarnia w 7R Park Lublin

Obiekt dla Spiżarni, o powierzchni prawie 22 000 mkw., powstał w formule BTS i mieści trzy nowoczesne chłodnie.

Budynek zostanie oddany do użytku w grudniu 2021 roku.

Magazyn w kompleksie 7R Park Lublin, dedykowany działalności Spiżarni, składa się z przestrzeni magazynowej liczącej blisko 19 600 mkw. oraz części biurowej zajmującej około 2 000 mkw. Inwestycja 7R zapewnia najemcy warunki specyficzne dla branży spożywczej, między innymi tryskacze w regałach na oleje, specjalny system chłodniczy, czy dodatkowe pompowane docki. Termin oddania obiektu zaplanowany jest na koniec 2021 roku.

- Branża spożywcza jest wymagającą gałęzią przemysłu, która potrzebuje rygorystycznych warunków magazynowania opartych na bezpieczeństwie i niezawodności instalacji chłodniczej oraz wentylacyjnej, odpowiedniej konstrukcji budynku i wyposażenia, a także zachowania standardów sanitarno-higienicznych. Nasze główne centrum logistyczne mieści się w Lublinie. Posiadamy również pięć magazynów typu cross-dock w Anglii w Londynie, Manchesterze, Lincoln, w Irlandii Północnej w Portadown oraz w Holandii w Zevenbergen. 7R to firma z doświadczeniem i know-how w zakresie budownictwa BTS, która zapewni nam dostoswaną do naszych potrzeb kompleksową przestrzeń magazynowo-biurową,

- mówi Dariusz Jeleniewski współwłaściciel Spiżarnia Sp. z o.o. Sp. jawna.

Dystrybucję żywności determinują głównie czynniki związane z efektywnym, trwałym i nieprzerwanym łańcuchem chłodniczym. Tutaj liczy się optymalizacja magazynu pod kątem warunków przechowywania towarów oraz prowadzenia operacji logistycznych.

- Inwestując w Lublinie wiedzieliśmy, że to rynek perspektywiczny. Umowa na budowę obiektu BTS ze Spiżarnią została podpisana jeszcze przed rozpoczęciem realizacji parku logistycznego, co świadczy o zaufaniu, jakim darzy nas najemca. Jest to też dla nas potwierdzenie dobrego wyboru lokalizacji pod ten projekt. Planując magazyn dla Spiżarni stawialiśmy na optymalne zagospodarowanie obiektu. Na potrzeby klienta przygotowaliśmy trzy chłodnie, o różnych zakresach temperatur - komentuje Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

Kompleks logistyczny 7R Park Lublin składać się będzie z pięciu budynków o łącznej powierzchni około 110 000 mkw. zlokalizowanych w przemysłowej części miasta. Inwestycja objęta jest certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good.