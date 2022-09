Dynamiczny rozwój spółki Domax był impulsem do powiększenia magazynu. Firma wynajęła magazyn w Mapletree Park Gdańsk Airport.

Dynamiczny rozwój spółki Domax, jednego z największych producentów wkrętów i łączników do drewna w Europie, był impulsem do powiększenia magazynu.

Firma wynajęła magazyn o powierzchni 5800 mkw. w Mapletree Park Gdańsk Airport.

W poszukiwaniach i negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Spółka Domax jest obecna na rynku od 1991 r. Aktualnie w swoim portfolio posiada ona cztery marki. Najstarsza z nich to DMX, pod którą sprzedawane są: wkręty, łączniki, zawiasy przeznaczone do montażu drewna. Trzy młodsze – Velano, Grundline i Grindi – obejmują produkty do aranżacji ścian (półki, kwietniki, haki, wsporniki) oraz wyposażenia i montażu architektury ogrodowej.

Spółka Domax oczekiwała kompleksowego wsparcia w procesie poszukiwania i wynajmu powierzchni magazynowej w Trójmieście. Do naszych zadań należały m.in. przedstawienie propozycji, które odpowiadały lokalizacyjnie i czasowo Klientowi, przeprowadzenie negocjacji i odbiór techniczny magazynu. Cieszymy się, że mogliśmy nawiązać współpracę ze spółką Domax – mówi Jakub Dudkiewicz, Associate w Newmark Polska.



– W Trójmieście aktualnie trudno o wolną przestrzeń magazynową. Dobra znajomość rynku i pozyskiwanie informacji o zmianach najemców w centrach logistycznych okazały się kluczowe dla szybkiego znalezienia magazynu spełniającego oczekiwania naszego Klienta – dodaje Michał Rafałowicz, Dyrektor Regionalny w Newmark Polska.

Mapletree Park Gdańsk Airport to centrum logistyczne zlokalizowane w przemysłowej dzielnicy Gdańska – Gdańsk Kokoszki, w sąsiedztwie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Dzięki bliskości dróg S7, S6 i węzła autostrady A1 oraz portu morskiego w Gdańsku, Mapletree Park Gdańsk Airport jest doceniany przez najemców zajmujących się dystrybucją produktów na rynki polski i zagraniczny. Położenie obiektu zapewnia również dostęp do pracowników z trójmiejskiego rynku pracy.

