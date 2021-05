Spółka Mazop bierze więcej w centrum magazynowym PHN

Na mocy podpisanej umowy grupa MAZOP, specjalizującą się w produkcji opakowań kartonowych i przetwórstwie pianek polietylenowych i poliuretanowych, wynajęła dodatkowe 4.972 mkw. powierzchni oraz przedłużyła najem zajmowanej już wcześniej 3.621 mkw. magazynu.

- Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce i usług logistycznych w Polsce rośnie zainteresowanie klientów najmem wysokiej klasy nieruchomości z segmentu magazynowego. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości atrakcyjnie położonych w pobliżu ważnych węzłów transportowych, jak nasz park magazynowy PHN Pruszków. Segment nieruchomości magazynowych pozostaje istotną częścią naszej strategii rozwoju. Planujemy dalsze inwestycje w tym obszarze – powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

PHN Pruszków obejmuje 4 budynki magazynowe o łącznej powierzchni ok. 50,6 tys. mkw., położone na 17-ha terenie. Centrum znajduje się koło Parzniewa, 3 km od węzła „Pruszków” (autostrada A2) i 20 km od centrum Warszawy, co zapewnia doskonały dostęp do głównych dróg transportowych w kraju: autostrady A2 łącząca Warszawę z Poznaniem i Berlinem, a także dostęp do obwodnicy Warszawy – trasy S8/S2. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się stacja PKP linii Warszawa-Grodzisk, a międzynarodowy port lotniczy im. „Fryderyka Chopina” oddalony jest zaledwie o 15 km.

- Branża logistyczna jest jedną z najszybciej się rozwijających gałęzi gospodarki w czasach pandemii. Jesteśmy gotowi do dalszego rozwoju naszej działalności i wzrostu wartości naszej firmy. Wynajęcie powierzchni magazynowej w PHN Pruszków pozwoli nam na dalszą dynamiczną ekspansję – powiedział Paweł Kocyk, wiceprezes zarządu firmy Mazop.