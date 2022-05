Sprawne działanie łańcuchów dostaw wciąż zależy od ludzi

Pandemia niewątpliwie miała wpływ na przebieg procesów związanych z dostawami - głównie importowanych z Dalekiego Wschodu surowców.

Dostępność kontenerów morskich znacząco zmalała, co przyniosło skutek w postaci wzrostu cen transportu.

Nadal w logistyce wiele kluczowych procesów wykonywanych jest przez ludzi.

Jak wygląda logistyka dostosowana do biznesu chemicznego? Jakie są jej cele i wyzwania?

Wojciech Kita: Logistyka biznesu chemicznego i jej wymagania związane są przede wszystkim ze specyfiką produkowanych wyrobów. Warunki ich magazynowania i transportu definiuje konwencja ADR. Niektóre związki w nich zawarte mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, dlatego ważne jest, by magazyny spełniały szereg wymagań związanych z podwyższonym ryzykiem składowania takich wyrobów. Podobne wymogi dotyczą transportu, od obsługującego go personelu wymagane są stosowne szkolenia. Podobnie jeśli chodzi o tabor - powinien on być wyposażony w odpowiednie środki bezpieczeństwa i oznakowanie. Służą do tego specjalne tablice o ściśle zdefiniowanej treści i symbolice w zależności od rodzaju przewożonego towaru, z uwzględnieniem jego grupy czy klasy. Ponadto, wyroby chemiczne w swej specyfice często podobne są do żywności - jako wrażliwe na przemrożenie lub przegrzanie wymagają konkretnej temperatury magazynowania/przewozu, dlatego często ich transport odbywa się z użyciem dostosowanych pojazdów czy naczep z odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym regulowanie temperatury w przestrzeni ładunkowej.

Celem, a jednocześnie wyzwaniem, jest optymalizacja kosztów logistycznych przy zachowaniu pożądanych czasów dostaw, a jednocześnie dbałości o redukcję śladu węglowego. To zagadnienie staje się coraz bardziej istotne w procesach decyzyjnych dotyczących logistyki. Dodatkowo, przy wykorzystaniu dostępnych technologii, rozwijane są aplikacje służące lokalizowaniu konkretnych przesyłek w czasie rzeczywistym, aby klient/odbiorca zawsze mógł dokładnie przewidzieć moment dostarczenia.

Czy firma PPG od czasu pandemii zaobserwowała problem w dostawach produktów?

Pandemia niewątpliwie miała wpływ na przebieg procesów związanych z dostawami - głównie importowanych z Dalekiego Wschodu surowców do produkcji farb. Przełożyło się to na ograniczenie możliwości produkcyjnych i dostaw wyrobów gotowych. Na sytuację tę wpływ miały zarówno przerwy w produkcji, jak i zakłócenie płynności globalnych łańcuchów dostaw, gdzie oprócz trudności z konkretnymi surowcami pojawiły się również te związane z ich transportem. Dostępność kontenerów morskich znacząco zmalała, co przyniosło skutek w postaci wzrostu cen transportu. Z kolei transport drogowy borykał się ze zredukowaną kwarantannami liczbą kierowców, ale przede wszystkim personelu cross docków - magazynów przeładunkowych. Należy tutaj dodać, że bez ich udziału transport drobnicowy nie jest możliwy.

Czy korzystacie z możliwości zabezpieczenia łańcuchów dostaw np. przez współpracę z lokalnymi firmami?

Firma PPG współpracuje z lokalnymi firmami transportowymi, doceniając stabilność i elastyczność takiej kooperacji, jak również szybkość reakcji na zapotrzebowanie na usługi transportowe. Często są to relacje budowane przez lata, gdzie znajomość specyfiki firmy PPG jako klienta jest ogromnym atutem. Niejednokrotnie to lokalne firmy transportowe są w stanie zaoferować rozwiązanie w sytuacji, w której liczy się czas reakcji, o co dużo trudniej w przypadku globalnych graczy.

Jakie są słabe i mocne strony łańcucha dostaw - szczególnie w czasie pandemii?

Z pewnością mocną stroną łańcuchów dostaw jest sam fakt ich istnienia. Dopiero w sytuacjach kryzysowych uświadamiamy sobie, jak istotne są codzienne dostawy produktów FMCG do sklepów. Mowa tu o żywności, kosmetykach, środkach higieny osobistej czy środkach czystości - słowem - o artykułach codziennego użytku. Nie mielibyśmy codziennie półek sklepowych wypełnionych towarem w akceptowalnej cenie, gdyby nie precyzyjnie zaplanowane łańcuchy dostaw, nad których realizacją pracuje całą dobę przez siedem dni w tygodniu armia ludzi - od planistów produkcji, poprzez specjalistów do spraw zakupów, ekspertów systemów informatycznych, pracowników magazynów na kierowcach kończąc. Rosnącą rolę pełnią w obecnych czasach technologie informatyczne - rozbudowane systemy optymalizujące planowanie pracy magazynu, planowanie transportu, redukujące czas, koszty, ryzyko pomyłek, pracochłonność procesów itp.

Z pewnością w sytuacji takiej jak pandemia problemem może być - czego doświadczaliśmy w ciągu minionych dwóch lat - mniejsza dostępność pracowników. Nadal w logistyce wiele kluczowych procesów wykonywanych jest przez ludzi. Tym samym brak pracowników może mieć negatywny wpływ na procesy logistyczne - dotyczy to zarówno kierowców samochodów ciężarowych, jak i szeroko rozumianego personelu magazynowego. Niezależnie od poziomu informatyzacji i automatyzacji procesów, to nadal ludzie decydują o sprawności funkcjonowania łańcuchów dostaw - i tych globalnych, i tych lokalnych, od których zawsze zaczyna się, i na których zawsze kończy się podróż produktu z dowolnego miejsca na świecie.