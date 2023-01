CTPark Warsaw West będzie obiektem typu cross dock, który stanie na działce o powierzchni ponad 50 ha. W ramach kompleksu CTP wybuduje cztery budynki, a w planach jest również piąty. Cała inwestycja ma zaoferować łącznie ponad 233 000 mkw. przestrzeni odpowiadającej potrzebom najemców z sektorów logistyki i produkcji. Deweloper planuje też, w ramach realizacji tego projektu, uzupełnić go o format Clubhouse – wielofunkcyjną przestrzeń dostępną dla społeczności parku, ale także okolicznych mieszkańców. Inicjatywa ta to jeden z wyróżników oferty CTP, wspierający szczególnie mocno budowanie ogólnie rozumianego „community”. CTPark Warsaw West będzie pierwszym projektem firmy w Polsce rozbudowanym o ten moduł.



Mazowieckie stanowi jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla operatorów logistycznych i firm produkcyjnych również dzięki dostępności siły roboczej. By zapewnić im infrastrukturę do dalszego rozwoju, zdecydowaliśmy o silnej ekspansji CTP w tym regionie. Trzy z naszych podwarszawskich projektów: w Kobyłce, Mszczonowie i Czosnowie zostaną oddane do użytku w najbliższych miesiącach. Nasz najnowszy projekt – CTPark Warsaw West – zarazem czwarty w tym gronie, jest odpowiedzią na narastający trend regionalizacji operacji produkcyjno-magazynowych i skracania łańcuchów dostaw, a jednym z jego niewątpliwych atutów będzie format umożliwiający przeładunek kompletacyjny - wyjaśnia Bogi Gabrovic, CFO w CTP Poland.