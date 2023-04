Panattoni ruszył z budową w ramach projektu Panattoni Park Tricity East III, który po ukończeniu osiągnie 44 300 mkw., z czego 33 600 mkw. jest już wynajęte.

Panattoni błyskawicznie rozwija swoje trójmiejskie portfolio.

Wspiera rozwój całego regionu i zapewnia nowe miejsca pracy.

Ogromną atrakcyjność rynku potwierdza kolejna rozpoczynająca się budowa – w ramach projektu Panattoni Park Tricity East III.

Panattoni jako jeden z pierwszych przedstawicieli branży nieruchomości przemysłowych dostrzegło ogromny potencjał regionu pomorskiego, gdzie do dziś dostarczyło ok. 600 000 mkw., czyli blisko połowę wszystkich zasobów. Ogromną atrakcyjność rynku potwierdza kolejna rozpoczynająca się budowa – w ramach projektu Panattoni Park Tricity East III, po ukończeniu której obiekt osiągnie powierzchnię 44 300 mkw, z czego 33 600 mkw. powierzchni jest już wynajęte przez przedstawicieli branż logistycznej oraz spożywczej. Park charakteryzuje się doskonałą lokalizacją blisko Portu Gdańskiego – drugiego co do wielkości na Bałtyku – który w ubiegłym roku zanotował kolejny historycznie najwyższy wolumen przeładunków.

Region Trójmiasta jest największym ośrodkiem portowym i jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionów w kraju, ma też dostęp do dwóch ważnych korytarzy transportowych: do krajów bałtyckich oraz łączącego Skandynawię z Europą Południową. Aby sprostać ogromnemu potencjałowi tej lokalizacji konieczny był błyskawiczny wzrost zasobów nieruchomości przemysłowych, który obserwujemy w ostatnich latach. Panattoni ma w tym ogromny udział, przyczyniając się do dalszego rozwoju regionu, przyciągania międzynarodowego biznesu i tworzenia miejsc pracy – mówi Martyna Sochaczewska, Leasing Director w Panattoni.

Atrakcyjność regionu dostrzegają najemcy. Rynek trójmiejski cieszył się w 2022 r. popytem na poziomie ok. 400 000 mkw. i plasował się wraz z rynkiem lubelskim zaraz za plecami tzw. Wielkiej Piątki. Głównym motorem napędowym pozostaje Port Gdański, w którym w 2022 r. przeładowano aż 68,2 mln ton (o 28 proc. więcej niż rok wcześniej), a obsługiwane wolumeny wzrosły przez ostatnie 10 lat o 170 proc. Rozwija się także Port w Gdyni, który odpowiedzialny był za obsługę ponad 28 mln ton ładunków, co stanowiło wynik lepszy o 5,6 proc. niż rok wcześniej.

Panattoni Park Tricity East III będzie wyposażony w szereg zrównoważonych rozwiązań. Deweloper m.in. wzmocni dach pod instalację paneli fotowoltaicznych, a także zastosuje technologie ograniczające zużycie wody i energii.

