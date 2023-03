Delta cenowa stawek najmu w magazynach zmieniła się na naszą korzyść, ale dalej istnieje różnica między Polską a zachodem Europy i na razie się ona utrzyma - mówi dla PropertyNews.pl Maciej Madejak, założyciel, Chief Development Officer, MDC².

Stawki czynszów w magazynach poszły mocno w górę. Co wpływa na wzrost tych cen?

Maciej Madejak: Stawki najmu na rynku magazynowym rzeczywiście wzrosły. Wzrost ten był najbardziej widoczny w roku 2022. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie koszty, które są związane z budownictwem wzrosły w sposób drastyczny i nie mówimy tu o wzroście bazującym na współczynniku inflacji, ale o wzroście rzędu 20–30 proc.

Zwiększenie stawek najmu nie zostało spowodowane chęcią zwiększenia marży przez deweloperów, tylko było uwarunkowane podwyższeniem ogólnych kosztów realizacji i użytkowania obiektów logistycznych.

Na wzrost stawek wpłynęło także podwyższenie ryzyka inwestycyjnego powiązanego z wybuchem wojny w Ukrainie oraz zawirowania na rynkach finansowych na całym świecie. I tu chodzi nie tylko o ogólnie rozumianą obawę przed inwestowaniem w niepewnym czasie. Czynnikiem tego ryzyka stały się również koszty budowy, które wzrosły ze względu na to, że Rosja i Ukraina były jednymi z większych dostawców materiałów budowlanych (między innymi stali i betonu).

To wpłynęło na niepewność wykonawców, którzy nie mogli deklarować realizacji budowy. Zaczęli oni szukać alternatyw na rynkach światowych, a naturalną konsekwencją generowania popytu na materiały budowlane na nowych rynkach stało się utrzymywanie wysokich cen przez tamtejszych dostawców.

Koszty transportu również się zwiększyły...

Jak najbardziej - między innymi przez wzrost cen paliw. Inną kwestię stanowi fakt, że po początkowym intensywnym nasyceniu rynku budowlanego ukraińską siłą roboczą nastąpił jej częściowy odpływ z powodu angażowania się w walkę na terenie Ukrainy. To także miało swój wpływ na warunki związane ze wzrostem kosztów.

Jak jest dziś?

Sytuacja pomału się stabilizuje. Ważną kwestią jest to, że producenci materiałów budowlanych oraz inwestorzy zaczęli patrzeć na Polskę jako swego rodzaju hub, który będzie potrzebny do odbudowy Ukrainy, i zaczęli dostrzegać wagę tutejszej infrastruktury.

To ociepla nastroje inwestycyjne i stwarza nowe możliwości, które z pewnością wpłyną na cały rynek logistyczny w Polsce.

W jaki sposób lokalizacja wpływa dziś na stawki czynszu?

Głównym czynnikiem, który wpływa na zwiększanie stawki najmu, jest oczywiście koszt budowy. Koszt ten nie zależy jedynie od lokalizacji, bo w większości składają się na niego czynniki operacyjne i eksploatacyjne. Natomiast na ceny w określonych lokalizacjach wpływ ma też koszt zakupu działki oraz koszt doprowadzenia infrastruktury.

Można powiedzieć, że dziś w całej Polsce jest on wyższy, między innymi ze względu na inflację. Istnieją wyjątki, w których ceny działek są w miarę rozsądne, jednak zauważamy, że w niektórych miejscach zaczynają się one wyrównywać z cenami niemieckimi.

Fakt jest taki, że mimo tego, że Polska jest dużym krajem, ziemi do zabudowy wielkokubaturowej nie ma zbyt dużo. Dodatkowym ograniczeniem jest ochrona ziem rolnych i brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wielu terenów, co nie daje swobody w zarządzaniu ziemią. Dwa, trzy lata temu deweloperzy podchodzili z większym entuzjazmem do zakupu wszelkich dostępnych na rynku działek, które stwarzały możliwość zabudowy, dziś ta sytuacja się zmieniła i działki podlegają znacznie bardziej szczegółowej weryfikacji pod względem wpisania ich w plan funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak kształtują się stawki w Polsce w porównaniu z innymi rynkami CEE lub całej Europy?

Delta cenowa stawek najmu w obiektach logistycznych zmieniła się na naszą korzyść, ale dalej istnieje różnica między Polską a zachodem Europy i na razie się ona utrzyma.

To wpływa na decyzje inwestorów, patrzących na nasz kraj jako na jeden z pierwszych, w których warto się rozwijać.

Jako MDC² rozwijamy inwestycje, skupiając się na przejrzystości i dobrej efektywności. W porównaniu do innych rynków europejskich gdzie procesy te trwają bardzo długo, u nas prowadzone są sprawnie dzięki m.in. biegłości urzędów i przejrzystości przepisów prawa. Są to plusy, które wpływają na decyzje inwestorów. Dzięki różnym kryteriom stajemy się już nie tylko zapleczem Europy, ale coraz większym rynkiem docelowym i dobrym rynkiem konsumpcyjnym.

Nieruchomości mierzą się z problemem wzrostów kosztów eksploatacji i ogólnie kosztów operacyjnych. A jak wygląda to w magazynach? O ile wzrosły koszty i czy można spodziewać się dalszych wzrostów?

Koszty eksploatacyjne w magazynach wzrosły zwłaszcza w zakresie dotyczącym pracy ludzkiej, materiałów, naprawy i konserwacji, a także podatków czy ochrony. Można ogólnie powiedzieć, że wydatki na eksploatację wzrosły o ok. 30 proc. w porównaniu z poziomami sprzed wojny.

Koszty wzrosły tak naprawdę w każdym sektorze. Jednak w logistyce są one nadal niższe niż w innych branżach, takich jak np. centra handlowe. Współczynnik utrzymania powierzchni handlowej w centrach handlowych – ze względu na specyfikę funkcjonowania takiego obiektu – jest znacznie wyższy w porównaniu do utrzymania powierzchni w centrum logistycznym. Wpływa to między innymi na rozwój handlu e-commerce, który wykorzystuje przewagę w obniżaniu kosztów eksploatacyjnych poprzez funkcjonowanie w swego rodzaju synergii z centrami logistycznymi.

