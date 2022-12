Sieć sklepów Stokrotka wynajęła kolejny magazyn, tym razem decydując się na Fortress Logistics Park w Bydgoszczy.

Deweloper zapewni Stokrotce blisko 6500 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

W transakcji pośredniczyli Paulina Machałowska i Kamil Żach z międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Stokrotka to sieć handlowa, która powstała w 1994 roku w Lublinie. Dziś należy do niej blisko 900 sklepów w całym kraju. Stokrotka proponuje klientom szeroką ofertę asortymentową w atrakcyjnych cenach, w której szczególny nacisk położony jest na produkty świeże, od lokalnych dostawców, a także artykuły marki własnej. Z uwagi na rozwój sieci sklepów i wynikające z tego nowe potrzeby w zakresie logistyki Stokrotka wynajęła blisko 6300 mkw. powierzchni magazynowej i około 200 mkw. powierzchni biurowej w Fortress Logistics Park Bydgoszcz. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb najemcy.

Stokrotka rozwija się bardzo dynamicznie. Konsekwentnie zwiększamy liczbę sklepów w całym kraju, dołączając do sieci co roku około 100 nowych placówek. Efektywność systemu logistycznego jest więc dla nas bardzo ważna. Dlatego systematycznie rozbudowujemy naszą sieć magazynów. Skuteczność działania tego elementu pozwala nam bowiem dalej się rozwijać i zapewniać klientom stały dostęp do świeżych produktów, na które kładziemy w naszej ofercie szczególny nacisk – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Kamil Żach.

Kolejna wspólna transakcja najmu za nami. Tym razem nasz klient – sieć sklepów Stokrotka – zasili grono najemców w parku magazynowym realizowanym obecnie przez dewelopera, spółkę Fortress, w Bydgoszczy. Poza rosnącą liczbą magazynów Stokrotki na terenie Polski wzrasta również zapotrzebowanie na metraż. Tym razem najemca zajmie blisko 6500 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej wyposażonej dodatkowo w chłodnię. Cieszymy się z faktu, że mogliśmy uczestniczyć w tej transakcji i trzymamy kciuki za dalszy rozwój Stokrotki w tempie nie mniejszym niż dotychczas – komentuje Kamil Żach, Associate, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

Fortress Logistics Park Bydgoszcz to centrum logistyczne dysponujące łączną planowaną powierzchnią 90 000 mkw. W jego skład wejdzie 6 nowoczesnych hal klasy A, które zaprojektowane zostały zgodnie z wymogami nowoczesnej gospodarki magazynowej i logistycznej. 12 metrów wysokości netto, posadzka o nośności 7 t/mkw. czy odporność ogniowa powyżej 4 000 MJ/mkw. to tylko niektóre z wielu elementów specyfikacji technicznej Fortress, która wyznacza nowe standardy na polskim rynku nieruchomości przemysłowo-logistycznych. Świetną lokalizację parku potwierdza odległość 15 km od centrum Bydgoszczy oraz dojazdu do Autostrady A1 i drogi ekspresowej S10.

Cieszymy się, iż nasz park został doceniony przez kolejną firmę. Jest to tym bardziej satysfakcjonujące z uwagi na fakt, że powierzchnia najmu mieści się w budynku, który jest pierwszą samodzielnie realizowaną inwestycją deweloperską Fortress w Europie. Sprostanie oczekiwaniom jednego z liderów rynku FMCG jest potwierdzeniem słuszności strategii, mającej na celu budowanie obiektów w ponadczasowym standardzie technicznym. W ramach działań Asset Management dołożymy wszelkich starań, aby zarówno Stokrotka, jak i pozostali najemcy naszych parków cieszyli się najwyższą jakością usług zarządzania nieruchomością – dodaje Aleksander Kobyliński, Senior Leasing & Asset Manager, Fortress REIT Limited.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl