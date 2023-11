Rohlig SUUS Logistics po raz kolejny dostrzega potencjał gospodarczy Śląska. Największy polski operator logistyczny dwukrotnie zwiększył swoje zdolności operacyjne w Gliwicach.

Rohlig SUUS Logistics w Gliwicach otworzył nowoczesny magazyn typu multicustomer o powierzchni 20 tys. mkw.

W regionie SUUS stawia na kompleksowe wsparcie klientów, m.in. w zakresie logistyki kontraktowej, dystrybucji do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz usług celnych.

– Województwo śląskie to nowoczesne centrum przemysłowo-technologiczne. Coraz chętniej inwestują tutaj zagraniczne przedsiębiorstwa m.in. z branż automotive, energetycznej czy budowalnej, przenosząc swoją produkcję czy centrum dystrybucyjne bliżej rynków zbytu w ramach strategii nearshoringu. Rozwija się także lokalny biznes. Dlatego nie bez przyczyny region ten plasuje się w czołówce w Polsce pod względem zapotrzebowania na kompleksowe wsparcie logistyczne. W SUUSie na Śląsku oferujemy naszym klientom szeroki wachlarz usług. Niedawno otworzyliśmy skład celny w Sosnowcu, a teraz nowoczesny magazyn w Gliwicach – mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig SUUS Logistics. - W województwie śląskim SUUS posiada także magazyn wysokiego składowania i terminal przeładunkowy w Sosnowcu oraz agencję celną w Tychach. Łącznie polski operator zarządza w regionie niemal 40 tys. mkw. powierzchni.

– Nowe centrum logistyczne znacznie zwiększa nasze możliwości w obszarze logistyki kontraktowej – składowania czy usług o wartości dodanej (np. kompletacji zamówień, etykietowania oraz co-packingu). Z kolei położenie obiektu w MDC² Park Gliwice, czyli w pobliżu autostrad A1 i A4, łączących wschód z zachodem i północ z południem Europy, sprawia, że magazyn jest także doskonałym hubem logistycznym do dystrybucji towarów na rynek lokalny, a także do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej czy Europy Południowej, w tym na Bałkany, do Włoch czy Grecji – tłumaczy Grzegorz Łukaszek, dyrektor oddziału Rohlig SUUS Logistics w Gliwicach.

Na Śląsku SUUS zapewnia kompleksowy serwis logistyczny, m.in. pełen zakres obsługi w transporcie drogowym – spedycję całopojazdową i drobnicową (w tym codzienne połączenia z Czechami, Słowacją i Węgrami, gdzie transit time wynosi 24-48 godz.), obsługę celno-podatkową, wspomniane usługi z zakresu logistyki kontraktowej czy wsparcie klientów w przewozach o zasięgu globalnym, które realizuje dział spedycji lotniczej, morskiej i kolejowej.

Oddział w Gliwicach, podobnie jak wszystkie nowe inwestycje polskiego operatora, wpisuje się w rozwój firmy w sposób zrównoważony. Magazyn posiada klasę A+, a także jest w trakcie certyfikacji BREEAM na najwyższym z możliwych poziomów – Outstanding. W obiekcie znajduje się również instalacja fotowoltaiczna oraz oświetlenie LED z inteligentnym systemem sterowania (DALI). Przed magazynem ustawiono ładowarki do samochodów elektrycznych oraz zasiano łąki kwietnie. Natomiast biuro zostało zaprojektowane w myśl kultury organizacyjnej Office of the future, aby zapewnić pracowniczkom i pracownikom najwyższy komfort wykonywania codziennych obowiązków. W oddziale znajduje się także specjalna strefa odpoczynku dla kierowców, a przy budynku zlokalizowana jest przestrzeń piknikowa oraz rekreacyjna (z boiskami do piłki nożnej i koszykówki).

