Rohlig SUUS Logistics dostrzega rozwój gospodarczy Śląska i rozszerza ofertę usług logistycznych dla firm działających w regionie.

Polski operator uruchomił skład celny w Sosnowcu, aby jeszcze skuteczniej wspierać przedsiębiorstwa w imporcie i eksporcie towarów.

Jest to ósmy skład celny operatora w Polsce.

SUUS specjalizujący się w kompleksowym zarządzaniu łańcuchem dostaw, posiada szeroki wachlarz usług logistycznych dla klientów na Śląsku. W Sosnowcu firma zarządza przestrzenią o łącznej powierzchni ok. 19 tys. mkw. W skład kompleksu wchodzi magazyn wysokiego składowania (ok. 11 tys. mkw.) oraz terminal przeładunkowy (ok. 8 tys. mkw.), a teraz także skład celny. Z kolei w Tychach mieści się agencja celna SUUSa, a Gliwicach magazyn logistyczny, który już na jesieni podwoi swoje zdolności operacyjne i zwiększy powierzchnię do 20 tys. mkw., dzięki czemu operator będzie zarządzał prawie 40 tys. mkw. w regionie.

– Obserwujemy proces modernizacji województwa śląskiego i przeobrażania się z monokultury górniczej w nowoczesny klaster przemysłowo-technologiczny, w którym znaczący udział ma m.in. branża automotive. Z jednej strony coraz więcej zagranicznych firm inwestuje w tym regionie, z drugiej natomiast dynamicznie rośnie lokalny biznes, który coraz odważniej angażuje się na arenie międzynarodowej, eksportując i importując towary. Dlatego firmy obecne na Śląsku potrzebują kompleksowej obsługi logistycznej – magazynowania, dystrybucji wyrobów gotowych, ale także transportu surowców czy komponentów oraz obsługi celnej – co ma także bezpośredni wpływ na oszczędności finansowe i czasowe. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszych lokalnych kompetencji i otworzyliśmy skład celny w Sosnowcu ­– mówi Rafał Małek, Regional Director w Rohlig SUUS Logistics. Śląsk dla wielu firm jest ważnym hubem logistycznym m.in. na kraje Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. Polska, Czechy, Słowacja czy Węgry) czy Europy Południowej (np. kraje bałkańskie czy Włochy, Grecja).

Rohlig SUUS Logistics dostrzega rozwój gospodarczy Śląska. Fot. Mat. pras.

– Główną ideą składu celnego jest odroczenie w czasie zapłaty ceł oraz podatków – akcyzowego i VAT (do momentu opuszczenia towaru ze składu celnego). Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zarządzać swoją płynnością finansową, a także stanami magazynowymi zgodnie z zapotrzebowaniem. Co więcej, w przypadku reeksportu składowanie celne pozwala na nieuiszczanie ceł i innych należności podatkowych, a także na przeprowadzenie procedury naprawczej np. w przypadku zatrzymania towaru przez Urząd Celny ze względu na braki w oznakowaniu produktu czy niezbędnej dokumentacji, określonej przepisami UE lub przepisami krajowymi – tłumaczy Mirosław Kłósek, Customs Services Director w Rohlig SUUS Logistics. – Gdy towar klienta znajduje się w składzie celnym, możemy także wykonać na nim szereg usług dodanych, np. oklejanie opakowań, dodawanie instrukcji obsługi, banderolowanie i etykietowanie (w przypadku alkoholi) czy poprawianie wyglądu lub jego jakości handlowej – dodaje.

Usługi celne SUUSa są ważnym elementem jego kompleksowej oferty i mają szczególne znaczenie dla klientów działających globalnie. Polski operator posiada 14 oddziałów agencji celnych, 9 magazynów czasowego składowania, 8 składów celnych czy ponad 60 miejsc uznanych. Firma dokonuje rocznie 150 tys. odpraw celnych przesyłek drogowych, morskich, lotniczych i kolejowych.

