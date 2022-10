Konkurencja w sektorze, zatory w łańcuchach dostaw i duży wolumen pojedynczych zamówień – magazyny obsługujące e-commerce już teraz muszą radzić sobie z wieloma wyzwaniami, aby sprostać bardzo specyficznym potrzebom logistycznym e-handlu. Wraz z zawirowaniami rynkowymi wpływającymi na łańcuchy dostaw oraz ciągłym rozwojem e-commerce, optymalizacja systemów logistycznych stała się kluczowa dla sprawnego funkcjonowania wszystkich operacji.

Obecne realia pracy magazynów dla e-commerce to przetwarzanie dużego wolumenu pojedynczych zamówień, które muszą być dostarczone błyskawicznie i ramach skomplikowanego harmonogramu. Łańcuchy dostaw polegają na codziennych operacjach magazynowych i wydajności procesów. Wraz z rosnącymi rozmiarami magazynów i coraz większą presją jak najszybszej realizacji zamówień, firmy zaczęły zdawać sobie sprawę, że do zarządzania wszystkimi procesami w środowisku o tak dużej kompleksowości przepływów potrzeba nowocześniejszych narzędzi. Automatyzacja i sprawne procesy logistyczne to przyszłość efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. A narzędzia przyszłości są już dostępne – nowe systemy WMS już teraz zmieniają kierunek ewolucji technologii magazynowych – mówi Jarosław Dąbrowski, Dyrektor Sprzedaży Reflex w Hardis Group Polska.