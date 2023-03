Największy polski operator logistyczny, Rohlig Suus Logistics, otworzył nowy magazyn w stolicy województwa zachodniopomorskiego.

Dzięki tej inwestycji firma dysponuje w regionie już 13 tys. mkw. powierzchni operacyjnej.

W regionie Suus stawia na automatyzację.

M.in. prowadząc procesy oparte o nowoczesne regały windowe.

Nowy magazyn, zlokalizowany przy ul. Lubczyńskiej 22A w Szczecinie, dwukrotnie zwiększa dotychczasową powierzchnię magazynową oraz zdolność operacyjną operatora w regionie. Z kolei zatrudnienie w szczecińskim oddziale wzrasta o 40 osób.

To nasz drugi obiekt w Szczecinie, co pokazuje wzrost potencjału ekonomicznego regionu w ostatnich latach. Zachodniopomorskie to naturalny hub logistyczny dla wymiany handlowej z krajami skandynawskimi, a korytarz ten jest bardzo istotny w naszej strategii rozwoju transportu drogowego i intermodalnego. Intensywnie rozbudowujemy połączenia drobnicowe i całopojazdowe na tym kierunku. Dla klientów z tego kierunku bardzo duże znaczenie mają kwestie zrównoważonego rozwoju, stąd w nowej lokalizacji szczególną uwagę przyłożyliśmy do rozwiązań ekologicznych – mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics.

Magazyn, zlokalizowany przy ul. Lubczyńskiej 22A w Szczecinie. Fot. Mat. pras.

Rohlig Suus Logistics jest obecny w województwie zachodniopomorskim od 2009 r., gdzie świadczy m.in. kompleksowe usługi z zakresu obsługi magazynowej, celnej czy spedycji. Co więcej, od tego roku operator logistyczny rozszerza swój zakres usług dzięki akwizycji firmy Expert, zajmującej się dostawami paletowymi na ostatniej mili, a także świadczącej usługi dodatkowe, takie jak wniesienie i montaż mebli czy instalacja sprzętu AGD i RTV. Jeden z oddziałów Experta działa właśnie w Szczecinie. Specjalistyczne dostawy to jednak niejedyne, czym Suus planuje konkurować. Nowy magazyn przy Lubczyńskiej będzie się również specjalizował w usługach dodanych – kompletacji, etykietowaniu, banderolowaniu czy tworzeniu zestawów produktowych. Dla klientów nie bez znaczenia są też kompleksowe usługi celne.

W nowym magazynie oferujemy m.in. usługi składowania i kompletacji z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych regałów, jak i składowanie blokowe. Nasze usługi kierujemy do m.in. firm z branży automotive, opakowaniowej oraz elektronarzędzi. Dysponujemy miejscem uznanym, czyli wydzieloną przestrzenią, gdzie firma może dokonać zgłoszenia celnego w tzw. procedurze uproszczonej, bez potrzeby przejazdu z ładunkiem na teren urzędu celnego – tłumaczy Łukasz Szymański, dyrektor oddziału Rohlig Suus Logistics w Szczecinie.

Magazyn w Szczecinie jest w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu BREEAM. Fot. Mat. pras.

Magazyn w Szczecinie jest w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu BREEAM, świadczącego o tym, że został wybudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz że jest to budynek przyjazny dla ludzi i środowiska naturalnego. Co więcej, w oddziale zastosowano m.in. oświetlenie LED z inteligentnym systemem sterowania (DALI). Z kolei nowa przestrzeń biurowa została zaprojektowana w myśl kultury organizacyjnej – Office of the future, tak aby pracowniczki i pracownicy z przyjemnością spędzali w niej czas. Znajdują się tam m.in. strefy do pracy wspólnej, jak i indywidualnej, a także specjalna strefa odpoczynku dla kierowców.

