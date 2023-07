- Mamy badania, które potwierdzają, że są to węglowodory aromatyczne i ropopochodne w ilościach niezagrażających życiu ludzkiemu i zdrowiu. W związku z tym nie podejmujemy na ten moment decyzji o ewakuacji - przekazał wojewoda Władysław Dajczak.

W Zielonej Górze płonie magazyn z niebezpiecznymi odpadami.

Według inspektorów ochrony środowiska hala mogła mieścić niemal 5 tys. ton niebezpiecznych substancji.

Na miejscu działa kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, w tym samoloty gaśnicze.

Policja nie wpuszcza nikogo w pobliże pożaru, mieszkańcy muszą się wylegitymować przed wjazdem na swoje pobliskie posesje.

Po 19.00 prezydent Zielonej Góry zarządził ewakuację dzielnicy Przylep, gdzie trwa pożar toksycznych odpadów.

Przed 20.00 podał, że trwają przygotowania, ale decyzja uzależniona będzie od wyników wojskowych badań powietrza.

Po 21.00 wojewoda lubuski przekazał informację o nieprzeprowadzaniu ewakuacji.

Do Zielonej Góry wieczorem ma przylecieć minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

- Będziemy badania powietrza prowadzić w sposób ciągłymi jeśli tylko okazałoby się, że te wskaźniki wzrastają i przekraczają dopuszczalne normy, jesteśmy przygotowani od kilku godzin, po działaniach podjętych przez pana prezydenta Zielonej Góry, aby natychmiast przeprowadzić ewakuację mieszkańców - dodał wojewoda.

Nadbryg. Patryk Maruszak, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP przedstawił prognozy akcji gaśniczej: - Zapowiada się jako akcja długotrwała, na pewno potrwa wiele godzin. Przygotowujemy się do tego, by następowały roszady zmęczonych ratowników. Nie wszystkie sytuacje są zdiagnozowane, nie wiemy, z czym się możemy spotkać. Prowadzimy działania z użyciem podnośników i drabin, do zachodu słońca pomagały nam samoloty gaśnicze.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki przekazał z kolei informacje dotyczące korzystania z wody, która "jest zbadana i bezpieczna". - Jeżeli ktoś ma prywatne studnie, to najlepiej z nich w tej chwili nie korzystać - zastrzegł.

Miejsca zbiórek, logistyka, ilość autobusów ewakuacyjnych, komunikacja między służbami i administracją, miejsca tymczasowe dla ewakuowanych - to wszystko każda gmina powinna mieć opracowane na wypadek niebezpiecznych zdarzeń.

Zapowiedzi ewakuacji

Wcześniej wieczorem, po godz. 19. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zapowiedział:

"Pilne zarządzenie Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego. Rozpoczynamy ewakuację mieszkańców z sołectwa Przylep. Mieszkańcy zostaną przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji do wyznaczonych przez miasto miejsc. Prosimy o szybkie przygotowanie się do ewakuacji i zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy" - napisał na profilu społecznościowym.

Przed 20.00 podał kolejny komunikat: - Jesteśmy przygotowani do tego aby ewakuować mieszkańców Przylepu. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zostanie to zrealizowane - podał przed godz. 20.00 prezydent Zielonej Góry. Decyzja miała być uzależniona od wyników wojskowych badań powietrza.

Chaos informacyjny wokół ewakuacji Przylepu

Sprzeczne wiadomości płynące z różnych ośrodków decyzyjnych nie przyczyniły się uspakajania sytuacji. Dodatkowo w mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać skrajne informacje mieszkańców: od panicznych do takich, które pokazywały badania czystości powietrza z wynikiem bardzo dobrym dla Przylepu po pożarze.

Ostateczny, jak się wydaje, na dzisiejszą noc komunikat potwierdza, co następuje:

nie będzie ewakuacji mieszkańców Przylepu i okolic

mieszkańców Przylepu i okolic jeśli sytuacja związana ze stężeniem toksycznych substancji się zmieni, zostaną wdrożone plany ewakuacyjne z pomocą m.in. wojska, o czym wspomniał wojewoda Dajczak po spotkaniu sztabu kryzysowego.

z pomocą m.in. wojska, o czym wspomniał wojewoda Dajczak po spotkaniu sztabu kryzysowego. mieszkańcy Przylepu i okolic proszeni są o pozostanie w domach i szczelne zamykanie okien,

i szczelne zamykanie okien, w razie konieczności opuszczenia mieszkań zaleca się noszenie masek ochronnych (jak np. w czasie pandemii).

Rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzóska poinformował, że w związku z pożarem hali do Zielonej Góry udaje się minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Z kolei premier Morawiecki przekazał:"W Zielonej Górze trwa akcja gaśnicza po wybuchu pożaru w składowisku odpadów. W akcji uczestniczy 60 jednostek straży pożarnej. W związku z tym w trybie pilnym odbyłem narady z premierem Jarosławem Kaczyńskim, ministrem Zbigniewem Hoffmannem nadzorującym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz kierownictwami MSWiA, MKiS, a także z wojewodą lubuskim" - napisał w sobotę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl