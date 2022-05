Sztuczna inteligencja w magazynie LPP

PSI Polska tworzy Warehouse Intelligence dla magazynów LPP.

Użycie mechanizmów sztucznej inteligencji skróciło czas kompletacji zamówień w firmie o 30 proc.

Nikt wcześniej nie stworzył technologii, która optymalizuje wszystkie procesy magazynowe.

Eksperci z PSI Polska - naukowcy pracujący dla biznesu - właśnie tworzą projekt Warehouse Intelligence, który wykorzystuje mechanizmy uczenia maszynowego do optymalizacji procesów logistycznych. Wdrożenie jest realizowane w jednej z największych polskich firm odzieżowych. Komponenty wchodzące w skład środowiska WI już działają w magazynach LPP i wspierają procesy podejmowania decyzji. Użycie mechanizmów sztucznej inteligencji skróciło czas kompletacji zamówień w firmie o 30 proc. Dedykowany mechanizm zostanie w pełni wdrożony z początkiem 2023 r. Ale uczenie maszynowe już dziś przenosi magazyny i centra dystrybucyjne firmy na zupełnie nowy poziom.

Setki tysięcy razy powtarzane warianty działania magazynu w środowisku treningowym sprawiają, że algorytm uczy się postępowania z konkretnymi sytuacjami. Dzięki temu jest w stanie błyskawicznie zasugerować kierownikowi magazynu optymalne rozwiązanie – wyjaśnia Jerzy Danisz, kierownik centrum kompetencji WMS firmy PSI Polska.

Specjaliści zapowiadają, że wyznaczanie optymalnych ścieżek kompletacji zamówień to początek stosowania uczenia maszynowego dla wspierania logistyki. Odpowiedzialni za to wdrożenie głośno mówią o reformowaniu procesów magazynowych LPP na każdym poziomie.

Magazyn na optymalnej ścieżce

Nowo powstający algorytm jest jak silnik - wymaga dotarcia. Proces dostosowania systemu do konkretnej hali magazynowej to praca na dobrych kilka miesięcy, bo magazyn LPP gromadzi miliony produktów i setki pracowników. Badacze pracują nad wykorzystaniem AI do optymalizacji procesu pickingu. Wdrożenie przyniesie wymierne oszczędności w e-commerce, czyli tam, gdzie rotuje szczególnie duży wolumen zamówień. A w ostatnim okresie sprzedaż spółki w tym kanale wzrosła o niemal 80%.

Raport Logistyka w Polsce pokazuje, że aż 75 proc. firm w obszarze uczenia maszynowego w magazynach upatruje swój potencjał rozwojowy.

Potencjał tym większy, im wyższe są rynkowe koszty paliwa i pracy. Jednak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w polskiej branży logistycznej są ciągle na etapie początkowym.

– Technologie wspierają pracowników wybiórczo. Nikt wcześniej nie stworzył technologii opartej o sztuczną inteligencję, która byłaby w stanie optymalizować wszystkie procesy magazynowe, traktując problem całościowo. Zdecydowaliśmy się podjąć to wyzwanie – mówi Jerzy Danis, kierownik Centrum Kompetencji WMS w firmie PSI Polska, opisując początki tego projektu.

Tymczasem zadysponowanie pracowników do operacji magazynowych przy 300 osobach na zmianie jest wyzwaniem. Algorytm doskonale sobie z nim radzi. Łatwo dzieli magazyn na strefy i grupuje zadania, mając na uwadze czynności przetwarzane wspólnie.

Inteligencja wspiera wydajność

Ponad 35% kosztów logistyki magazynowej to cena kompletacji zamówień. AI przygotowuje własne rekomendacje, które obecnie - jako pilotażowe - są testowane w magazynie LPP.

– Elementy zamówień są pobierane z miejsc ich składowania, a następnie pakowane i przygotowywane do wysyłki. W naszym przypadku są to znaczące liczby – mówi Sebastian Sołtys, dyrektor ds. logistyki w LPP.

Pierwszy z zastosowanych modułów już złamał stare schematy i reguły działania, jakimi posługiwali się ludzie, kompletujący towar w magazynie.

– Magazynierzy przyzwyczajeni do rutynowej trasy kwestionowali fakt, że algorytm każe im zawracać. Sugerowali, że to błąd. Algorytm jednak brał pod uwagę fakt, że powrót jest tylko po to, by szybciej dojść do kolejnego miejsca, za rogiem regału. W praktyce ludzie zaakceptowali ścieżki wyznaczane przez algorytm – mówi Danisz.

Eksperci z Accenture prognozują, że do roku 2035 sztuczna inteligencja zwiększy wydajność procesów w logistyce o ponad 40%.

LPP od 30 lat konsekwentnie zwiększa zasięg i buduje międzynarodową sieć handlową własnych marek. Firma zapewnia 27 tys. miejsc pracy, sprzedając 259 mln sztuk odzieży rocznie. Firma obsługuje ponad 2 tys. salonów sprzedaży jednocześnie, dysponując 100 tys. mkw. powierzchni w największym i najnowocześniejszym Centrum Dystrybucji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. LPP jest w stanie jednorazowo wysłać 2,2 mln sztuk odzieży do odbiorców.