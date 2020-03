Szwajcarzy kupują polskie magazyny

Spółka Swiss Pillar Investments Europe SARL złożyła do UOKiK-u wniosek o zgodę na przejęcie pięciu obiektów magazynowych w Polsce.

Wszystkie obiekty magazynowe, których dotyczy wniosek, należą do funduszu AEW Europe, a wybudowane zostały przez Panattoni Europe.

Należąca do szwajcarskiego towarzystwa reasekuracyjnego Swiss Reinsurance Company Ltd., spółka Swiss Pillar Investments Europe SARL przejmie części mienia pięciu spółek Industrial Center, do których należą: Panattoni Park Łódź East V, Panattoni Park Sosnowiec I, Panattoni Park Poznań III, Panattoni Park Bielsko-Biała II oraz Panattoni Park Rzeszów.

Swiss Reinsurance Company Ltd. jest jednym z wiodących na świecie dostawców reasekuracji, ubezpieczeń i innych form transferu ryzyka opartego na ubezpieczeniach.