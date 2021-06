Szwedzki lider z pierwszym centrum produkcyjnym w Polsce

Firma Scanreco AB otwiera w Prologis swoje pierwsze centrum produkcyjne i logistyczne. To jednocześnie pierwszy projekt szwedzkiej firmy w Polsce.

W Prologis Park Łódź powstanie BTS dla firmy Scanreco.

BTS zajmie powierzchnię 7000 mkw.

Scanreco AB to szwedzki lider w dziedzinie systemów technologii radiowej.

W Prologis Park Łódź powstaje właśnie wysokiej klasy magazyn o powierzchni 17 000 metrów, w którym ponad 7 000 to BTS zaprojektowany specjalnie dla Scanreco. Szyta na miarę klienta powierzchnia dedykowana będzie produkcji, w której specjalizuje się Scanreco - rozwiązań do zdalnego sterowania maszynami specjalistycznymi, takimi jak dźwigi budowalne, pompy do betonu czy platformy wiertnicze.

Rozwój biznesu i rozwój regionu

- Popyt na nasze produkty cały czas rośnie i stale pozyskujemy nowych klientów. Nowi klienci to więcej zamówień, które wymagają efektywnej infrastruktury produkcyjnej i logistycznej. Dlatego wybraliśmy ofertę Prologis – poza nowoczesnymi budynkami zaletą jest także atrakcyjne położenie parku w geograficznym centrum Europy oraz dobry dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Wierzymy, że inwestycja przyniesie korzyści nie tylko dla naszej firmy i klientów, ale także dla regionu – powiedział Peter Lageson, President & CEO Scanreco AB.

Najnowsza inwestycja w Prologis Park Łódź to także dobra wiadomość dla społeczności lokalnych. Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu w ramach Łódzkiej Strefy Ekonomicznej Scanreco planuje zatrudnić około 300 osób.

Zielony magazyn w każdym calu

- Przed przystąpieniem do realizacji projektu szczegółowo zapoznaliśmy się z oczekiwaniami klienta oraz charakterem jego działalności. Scanreco, podobnie jak Prologis, przywiązuje dużą wagę do troski o środowisko i pracowników. Dlatego zaoferowaliśmy mu szereg rozwiązań, które pozwolą skuteczne minimalizować ślad węglowy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności eksploatacji i komfortu pracy. Dzięki tej współpracy powstaje w Prologis kolejny projekt, który zdecydowanie wykracza poza ściany i dach budynku produkcyjnego - podkreślił Piotr Lenczewski, Leasing & Customer Experience Manager Prologis.

