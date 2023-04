Na przecięciu szlaków i blisko ważnych ośrodków przemysłowych. Panattoni ruszył z realizacją trzeciej hali Panattoni Park Bielsko Biała IV, której powierzchnia wyniesie blisko 40 tys. mkw.

Aż 22 000 mkw. dostępnej powierzchni wynajął Polmotors.

Zakład produkcyjny firmy zatrudni ok. 1000 osób i pozwoli obsłużyć rynki na całym świecie.

Po ukończeniu realizacji Panattoni Park Bielsko Biała IV obejmie trzy budynki o łącznej powierzchni ponad 100 000 mkw.

Kompleks jest już bliski pełnej komercjalizacji.

Panattoni dostarczyło w regionie Bielska-Białej ponad ćwierć miliona mkw. powierzchni przemysłowych. Wynik ten świadczy o atrakcyjności lokalizacji, zapewniającej doskonałe połączenia między innymi z Katowicami, Krakowem czy czeską Ostrawą.

Największą inwestycją dewelopera w regionie jest Panattoni Park Bielsko-Biała IV, który już osiągnął przeszło 60 000 mkw. w ramach dwóch budynków, a teraz firma rusza z budową kolejnej hali o powierzchni ponad 39 000 mkw.

- Potencjał biznesowy Bielska-Białej nie słabnie, co potwierdzają m.in. regionalne czy krajowe zestawienia. Według Rankingu Gmin Województwa Śląskiego, jest to druga najatrakcyjniejsza lokalizacja dla biznesu po Katowicach wśród 19 miast na prawach powiatu.

Natomiast w tej samej kategorii, ale w ogólnopolskim rankingu samorządów Rzeczpospolitej, miasto zajęło 6 miejsce. Oczywiście najlepszym potwierdzeniem są twarde dane – nasza największa realizacja w regionie Bielska Białej, która zajmie docelowo ponad 100 000 mkw., jest już niemal całkowicie skomercjalizowana – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

- Ponadto najem ponad 20 000 mkw. przez firmę Polmotors po raz kolejny potwierdza atrakcyjność regionu Podbeskidzia jako zagłębia automotive, które koncentruje dużą część zasobów produkcyjnych branży i firm partycypujących w łańcuchach dostaw dla kluczowych graczy – dodaje.

Polmotors, producent i dystrybutor struktur karoserii, jest związany z Bielskiem-Białą od samego początku działalności, a obecnie dostarcza rozwiązania dla globalnych liderów branży automotive takich jak VW, BMW, AUDI czy PSA. Firma korzystała dotychczas z powierzchni w ramach Panattoni Park Bielsko-Biała II. Rosnące wolumeny i ogólny rozwój stał się motywacją do relokacji do realizowanego w regionie obiektu, który zapewnił większą przestrzeń i wyższy stopień personalizacji. W Panattoni Park Bielsko-Biała IV Polmotors skorzysta z 21 700 mkw., na co złoży się przestrzeń produkcyjna, magazynowa oraz 1300 mkw. biur.

Współpraca z Panattoni pozwala firmie na rozwój w regionie, gdzie ma swoje korzenie i zaufanych pracowników, przy jednoczesnym rozwoju i powiększeniu powierzchni, koniecznym dla obsługi rosnących wolumenów - podsumowuje Marek Dobrzycki.

Panattoni Park Bielsko-Biała IV zlokalizowany jest niecałe 30 minut od granicy z Czechami oraz niecałą godzinę od granicy ze Słowacją, co stwarza doskonałe warunki do obsługi krajów Europy Środkowej. Ponadto położenie niemal na granicy województw śląskiego oraz małopolskiego zapewnia dobre połączenie zarówno z Krakowem jak i Katowicami oraz innymi miastami w regionie.

